Millennium Agency Esports Kurucu Ortağı Fatih Yusuf 'fat32.dll' Aygar ile bir röportaj gerçekleştirdik - Son Dakika

Millennium Agency Esports Kurucu Ortağı sorularımızı cevapladı. Playerbros ekibi olarak Millenium Agency Esports Kurucu Ortağı Fatih Yusuf 'fat32.dll' Aygar'a kendisi ve takımı hakkında sorular yönelttik.

Merhaba Fatih öncelikle bize biraz kendinden bahseder misin?

Merhaba, ben Fatih Yusuf Aygar. Gazi Üniversitesi Mekatronik mezunuyum. Millennium Agency Esport/ Türkiye Elektronik Sporlar Ligi Eş Kurucusu ve Genel Müdürüyüm, bir espor sevdalısı diyebilirsiniz kısaca. 10 yaşında kafelerde CS 1.6 oynayarak başladı her şey. İlk turnuva heyecanımı lise 2. sınıfta yaşadım. O günden bu yana esporda CS'nin benim için vazgeçilmez bir yeri var.

Millennium Agency Esports'un kuruluş sürecini anlatabilir misin? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Millennium Agency Esports'un kuruluş amacı, espor alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için A'dan Z'ye bir takım oluşturmaktır. Takımla ilgilenecek teknik ekip, menajer, koç, psikolog vb. bir takımın ihtiyaç duyabileceği her şeyi yatırımcı adına yapmaktır. Bu süreçte de bizim için zorluk değil de tatlı-acılar diyebiliriz. Çünkü çocuk yaşlardan bu yana espor için yanıp tutuşuyoruz. Bu zamana kadar bir çok turnuvaya katıldım, bir çok turnuva düzenledim. Aşina olduğumuz şeyler o yüzden bir problem yaşamadık.

Millennium Agency Esports olarak çok yeni bir ekipsiniz, ilerleyen süreçlerde kulübü nerede görüyorsunuz? Hedefleriniz ve planlarınız neler?

Yönetim ekibi olarak espora aşina kişileriz. Ekipte görev alan herkesin az çok bir espor geçmişi var veya bu konu hakkında bilgi sahibi. Eğer koyduğumuz hedeflerden şaşmaz ve bu hedeflere giden yolda doğru kararlar alırsak başarı kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Hedeflerimiz her zaman daha fazlasını elde etmek ve dünya çapında tanınırlık kazanmak. Türkiye'de ve dünyada esporu bir yerlere gelebilmek diyebiliriz kısaca.

Yakın zamanda Zula, Valorant ve CS: GO takımlarınızı duyurdunuz, kadrolardan beklentileriniz nelerdir? Şu anda performanslarını nasıl görüyorsunuz?

Evet kurulmamızdan kısa bir süre sonra 3 takım ile birlikte bir çıkış yaptık ve hepsi çok genç, yetenekli oyuncular. Her takımımız için özel koçlar ve bu koçların eşliğinde hazırlanmış çalışma programları uyguluyoruz. Oyuncularımız başarıya aç genç bireyler, o yüzden onları ateşlemek çok kolay oluyor ve bunu görmek bizi mutlu ediyor. Bu motivasyonları hiç kaybolmaz ise ileride onları parlak bir gelecek bekliyor diyebilirim.

Kulübün yakın zamanda yeni takım, yeni oyun gibi planları var mı? ya da farklı alanlarda farklı projeler düşünüyor musunuz?

Gelecek planlarımız içerisinde mobil oyun sektöründen de takım çıkartma düşüncemiz var tabi ki. En yakında planda olan oyun ise LoL: Wild Rift. Bakalım süreç neler gösterecek bize.

Son olarak eklemek isteğiniz bir şey var mı?

Bu röportaj için Onur Acar ve Playerbros ekibine çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen süreçlerde başarılarımıza tanık olursunuz diye bitirmek istiyorum. Esen kalın.

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