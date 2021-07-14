Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı! - Son Dakika
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Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı!

14.07.2021 11:42
Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı!

Millennium Agency, VALORANT kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Organizasyon yeni transferi Yağız "KILLWOX" Kızık Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu!

Kısa süre önce kurulmasına rağmen aldığı başarılarla gündeme gelen espor organizasyonu Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı. Organizasyon, Yağız "KILLWOX" Kızık ile anlaştığını Twitter üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı!

VALORANT espor ekosistemindeki takımların ne denli güçlü olduklarını hepimiz biliyoruz. Millennium Agency, VALORANT kadrosunu bu yüzden gün geçtikçe güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Emir "Wihuu" Anlayışlı ile anlaşan organizasyon, şimdi de Yağız "KILLWOX" Kızık ile anlaştı. Millennium Agency'nin yeni bir transfer daha yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Yağız "KILLWOX" Kızık'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Millennium Agency KILLWOX ile anlaştı! - Son Dakika

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