Son Dakika Haberleri: Millet Bahçeleri ile yeşil alanlar arttırılıyor
Son Dakika Güncel Millet Bahçeleri ile yeşil alanlar arttırılıyor

Millet Bahçeleri ile yeşil alanlar arttırılıyor

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, toplam 2 milyon 360 bin metrekarelik iki önemli şehir parkını Kayseri'ye kazandırıyor.

Millet Bahçeleri ile yeşil alanlar arttırılıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, toplam 2 milyon 360 bin metrekarelik iki önemli şehir parkını Kayseri'ye kazandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 260 bin metrekarelik Hava İkmal Millet Bahçesi'nden sonra 1 milyon 100 bin metrekarelik Keykubat tepesinin de millet bahçesi olacağını belirtti.

Kayseri'nin 2 milyon 360 bin metrekare ilave yeşil alanla dünyanın çevreci şehirleri arasına gireceğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 9 metrekareden az olmaması gerektiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, yeşil alan miktarının 10 ila 15 metrekare olduğu kentleri ideal kent olarak tanımlıyor. Şehrimize bugüne kadar yaptığımız çevre yatırımlarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareler seviyesine çıkarmış bulunuyoruz. Hava İkmal Millet Bahçesi ve Keykubat Millet Bahçesi projeleriyle şehrimizi yeşil alanda da lider şehir yapacağız."

Memduh Büyükkılıç, Millet Bahçeleri, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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