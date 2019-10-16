Millet bahçesi 1. etap büyük ilgi gördü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü İnönü, Avni Akyol ve Anıtpark meydanını kapsayacak Millet Bahçesi 1. Etap Projesinin detaylarını ilk kez açıkladı.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şehrin göbeğinde yer alan üç parkı birleştirerek bölgenin en büyük Millet Bahçesi projesi için göreve geldiği ilk günden itibaren proje hazırlıklarını bizzat takip etti. İki farklı proje üzerinde değerlendirme yapılan 27 bin metrekarelik alan için proje onay aşamasına gelindi. Son mahalle ziyaretinde ilk kez proje detaylarını vatandaşlarla paylaşan Başkan Özlü projeyi 'Düzce'de ilkleri barındıracak' şeklinde anlattı.



14 bin 252 metrekarelik İnönü Parkı ve yanında bulunan 4 bin 883 metrekarelik Avni Akyol ile 8 bin 135 metrakare büyüklüğündeki Anıtpark'ın birleştirileceği ve bu alanların toplamı olan yaklaşık 27 bin metrekare alan Millet Bahçesi 1. Etap adını alacak. Kazukoğlu ve Kuyumcuhacıali mahalle sakinlerine proje detaylarını anlatan Başkan Özlü projenin kaynağının da hazır olduğunu ifade ederek "Millet Bahçesi adı ile ilgili bakanlıktan hibe talebinde bulunduk. Kredisiz kaynakla bu çalışmaya yıl bitmeden inşallah başlayacağız" dedi. Açıklamasını proje görselleri ile birlikte yapan Özlü "Düzce'ye en büyük Millet Bahçesini kazandıracağız. Burada gençler için mekanlar oluşturacağız. Seyir tepesi yapacağız, herkes Düzce manzarası ile özçekim yapacak. Bu size gösterdiğim proje Düzce Millet Bahçesi 1. Etaptır. Buranın kaynağı hazır, parasını alıyoruz. Daha sonra etaplar halinde bu proje devam edecek. Buradaki ağaçların budaması da yanlış yapılmış, bunlar çok değerli ağaçlar, bakımlarını yaparak sağlıklaştıracağız. Park ve Bahçeler ekiplerimize eğitim verdik, İstanbul'dan gelen arkadaşlardan aldıkları eğitimle bu işi yapacaklar. Bunların dışında şehir merkezindeki projelerimizin yanı sıra her mahallemizin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kaynaklarımızı verimli kullanarak çalışmaya devam ediyoruz. Kısa bir zaman sonra Düzce'nin çehresi yepyeni bir görünüme kavuşacak, bu konuda sizlerden de destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE