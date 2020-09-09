Millet Bahçesi 1.Etap'ta çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi 1. Etap alanında tek betonarme yapı olan 'Millet Kıraathanesi'nin temel atma işleminin tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yapımına başlanan Millet Bahçesi 1. Etap inşaatında parkın kuzey tarafında planlanan 'Millet Kıraathanesi' ve 'Su Deposu' alanlarının temel atma işleminin tamamlandığı belirtildi.

Proje içindeki tek betonarme yapı olan kıraathanenin kaba inşaat çalışmalarının eylül ayı sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, müteahhit firmanın, proje alanındaki yürüyüş yolu, aktivite parkı ve yeşil alan kısımlarının ise alt yapı sistemleri, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlanması sonrası yapımına başlanacağı ifade edildi.

Projede yer alan donatıların yerleştirilmesi ile yaklaşık 27 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alanın Düzcelilerin hizmetine sunulacağı belirtilen açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şu görüşlerine yer verildi:

"Kamuoyunda dolaşan asılsız iddialar var. Bu iddialar doğru değil, TOKİ eliyle yürütülen bu çalışma ciddi bir yatırımdır. Burası tamamlandığında Düzce'nin merkezi çok farklı bir çehre kazanacak. Avrupa'da şehirlere kimlik olmuş park ve yeşil alanlar var, aynı anlayış Düzce'de de etkili olacak. 'Central Park' nasılsa Millet Bahçesi 1. Etap da Düzceliler için öyle karşılık bulacak. Kentleşmede ulusal mimari seferberliğimizin simgesi olan ve nefes alan şehirler felsefesi ile de uyumlu milletin bahçelerini vatandaşımıza sunmak için bu projeden sonra stadyumu da kaldırarak o alana da 2. etap projemizi inşa edeceğiz."