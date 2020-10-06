Millet Bahçesi 15 Kasım'da hizmete girecek - Son Dakika

Millet Bahçesi 15 Kasım'da hizmete girecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Millet Bahçesi 15 Kasım'da hizmete girecek, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Malatya'da 43 dönüm üzerine kurulacak ve yapımına 2019 yılının Ocak ayında başlanılan Millet Bahçesi alanında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Kapalı Otopark, Yansıtma ve Oyun Havuzları, Yürüyüş ve Koşu Parkurları, Kafeteryalar, Çocuk Oyun Alanları ve Yeşil alanların bulunduğu Millet Bahçesi'nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaları inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın inceleme gezisine; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, Kültür AŞ ve Belsos Genel Müdürleri ile Daire Başkanları ve ilgili Şube Müdürleri katıldı.

Başkan Gürkan projenin nasıl başladığını anlattı

Millet Bahçesi çalışmalarının Kasım Ayının içerisinde tamamlanacağını aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Millet Bahçesi alanı başlangıç itibariyle Yeşil Kuşak alanı içerisinde değerlendirdiğimiz bir alandı. Biz daha önce, Battalgazi Belediyesi'nin bulunduğu alanın ön bahçe alanı, eski Stadyumun alanı, Sanat Okulu, Atatürk Kız Lisesi, Hürriyet Parkı ile bütünleştirilerek şehir meydanı diye tabir ettiğimiz Ticaret Lisesi alanı ile birlikte Milli Eğitim'in bulunduğu alanında değerlendirilmesiyle Yeşil Kuşak alanı içerisinde bir planlama yapmıştık. Bu projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde Cumhurbaşkanımızda bu şekilde stadyum olan 14 ilde bulunan ve şehir merkezinde kalan stadyumların yenileri yapılarak buraların Millet Bahçesi olması için talimat verdiler. Bu alanın Millet Bahçesi olması güzel oldu. Yapılan çalışmaları yerinde görüp inceliyoruz. Millet Bahçesi alanı çalışmaları 2019 Ocak ayında başlamıştı. Bu yıl Ocak ayının içerisinde bitirilecekti. Millet Bahçesi'nin Kasım ayının ortalarında bitirilmesi konusunda burada bulunan yetkili arkadaşlarla istişare ettik. Çünkü kışın yapılacak çalışmaların hem kendileri hem de iş gücü ve verimlilik açısından, nitelik ve kalite açısından olumsuz sonuç doğuracağını ifade ettik. Şantiye şefimiz burada mevcut çalışanların sayısının artırılarak 15 Kasım tarihine kadar bitirilmesi konusunda ilgili arkadaşlara talimatlarını vereceklerini düşünüyorum" dedi.

Millet Bahçesi'nin Milletin Bahçesi olacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimdeki arkadaşlarımız ile Millet Bahçesi alanında incelemelerimizi yapıyoruz. Millet Bahçesi içerisinde bulunan kent mobilyalarının, park mobilyalarının ve çalışma usül ve esaslarıyla ilgili yol ve yöntemleri yerinde teknik elemanlarımızla birlikte inceledik. Millet Bahçesi'nin tamamlanmasından sonraki süreçte Belediyemiz tarafından gerek hareketli su havuzunun işletilmesi, kapalı otoparkın işletilmesi, kafeteryalarda ihtiyaç duyulan müştemilatın temin edilmesi ve buraların sulanma şekli usulü ve yöntemi ile birlikte sistemin öğrenilmesi için arkadaşlarımız geldiler buralarda incelemelerini yaptılar. İnşallah 15 Kasım'dan sonrada Millet Bahçesi olarak bu alan Milletin Bahçesi olur.

Çok yakın bir zamanda da ihalesi ve yer teslimi yapılan Kütüphanemizin temeli atılacak. Bu alanın Ülkemize ve Malatya'mıza yakışır bir yer olacağını düşünüyorum. Yeşil Kuşak bandı içerisinde değerlendirildiği zaman Kütüphanesi, Müzesi, Atatürk Evi olan, Milli Eğitim binasının ayrıca çocuk kütüphanesi şeklinde değerlendirilip, yeşil alan ile birleştirilerek şehir meydanının da özdeşleştirilmesiyle Malatya'mız için güzel bir kazanım olacaktır. Şimdiden Millet Bahçemizin ve bu alan içerisine dahil edeceğimiz yeni projelerimizin Malatya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu konuda emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Millet bahçesi projesinde neler var?

Ekim Ayı sonu içerisinde Millet Bahçesi alanının görsellerinin bitirileceğini belirten Millet Bahçesi Şantiye Şefi Mehmet Göçer ise, "Projemize Ocak Ayı içerisinde başladık. Yaklaşık 10 aylık bir süredir imalatlarımız devam ediyor. Yapımı devam eden Millet Bahçemiz 43 dönüm üzerine kuruldu. Millet Bahçemizin içerisinde 1 adet Millet Kıraathanesi, 1 adet 203 araçlık Kapalı Otopark, Kapalı Otoparkımızın üzerinde 2 adet Basketbol Sahası, 2 Adet Kültür Fizik aletleri, 1 Adet 3 bin 400 m2'lik Yansıtma ve Oyun Havuzu, 300 tonluk sulama amaçlı kullanılacak Su Deposu, 3 adet Oyun Parkı, Yürüyüş ve Koşu Parkurları bulunmakta. Şuanda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte. Alan içerisinde 600 adet ağaçlık alanda yaptığımız çalışmalarda şuana kadar 500 adet ağaç dikilmiş durumda ve diğer ağaçlarımızın da dikim çalışmasını sürdürüyoruz. Ayrıca 120 bin adet çalı gurubunun da dikim çalışmaları devam ediyor. Bunlarla beraber rulo çim serimlerimizi de devam ettiriyoruz. Ekim ayı sonu itibariyle Millet Bahçemizin görsellerini bitirmiş oluruz ve görsel olarak belli bir seviyeye gelmiş olacağız. Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalardan otomatik sulama alanlarını, çevre aydınlatmalarını ve diğer sistemlerin testini gerçekleştireceğiz. Yaptığımız testler sonucunda belirlenen arızalara müdahale ettikten sonra Kasım Ayı içerisinde alanımızı erkenden teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Millet Bahçesi 15 Kasım'da hizmete girecek
Millet Bahçesi 15 Kasım'da hizmete girecek
Millet Bahçesi 15 Kasım'da hizmete girecek

Selahattin Gürkan, Millet Bahçeleri, Malatya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Millet Bahçesi 15 Kasım'da hizmete girecek - Son Dakika

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