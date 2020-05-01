Millet bahçesi çalışmaları başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ilde bir Millet Bahçesi Projesi kapsamında Ardahan ziyaretinde sözünü verdiği Millet Bahçesi Projesi çalışmaları Aziziye Kışlasında başladı. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceledi.



Millet Bahçesi olacak kışla içerisinde ki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her ilde bir Millet Bahçesi Projesi kapsamında ilimizde Ardahan Kalesi ve Kura Nehri bölgesinde bulunan Aziziye Kışlası Millet Bahçesi yapılması için yaklaşık 70 bin metrekare alan Valiliğimiz İl Özel İdaresine tahsis edildi. Özel İdare marifetiyle, kışla içerisinde ki tescilli tarihi yapılar korunarak, tarihi yapılarla uyuşmayan sonradan yapılmış bina ve depoların yıkımına başladık. Burasını hem Ardahan Kalesi hem de Kura Nehri ile entegre olarak güzel bir Millet Bahçesine dönüşecek. İçerisinde ki tarihi yapıları da aslına uygun restore edilmesi ve bölgenin Millet Bahçesine dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir. Restore edilecek bölgede müze, kıraathane, butik otel ve çeşitli sosyal aktivite alanları oluşturulacak." - ARDAHAN