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Millet Bahçesi çalışmalarının yüzde ellisi tamamlandı

35 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği eski Sakarya Stadyumu arazisi üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nin çalışmalarının yüzde ellisinin tamamlandığını bildirdi.

Millet Bahçesi çalışmalarının yüzde ellisi tamamlandı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği eski Sakarya Stadyumu arazisi üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nin çalışmalarının yüzde ellisinin tamamlandığını bildirdi.

Yüce, yaptığı açıklamada, idari binanın kaba inşaatı tamamlandığını, içinde yer alacak millet kıraathanesinin de tamamlanmak üzere olduğu bilgisini verdi.

Yağmursuyu ve drenaj hatlarındaki çalışmaların da tamamlandığını belirten Yüce, "Eski stadın hatırası adına yıkılmayan açık tribünün önüne inşa ettiğimiz gölet ile ayrı bir hava katmayı planlıyoruz." dedi.

62 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaların ardından kente ayrı bir hava katacak Millet Bahçesi projesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı müjdesini veren Yüce, ayrıca içerisinde botanik bahçe, spor alanları, millet kıraathanesi, gezinti alanları, süs ve koku bitkileriyle biyolojik göletin olduğu vatandaşların hoş vakit geçirmelerine katkı sağlayacak bir alan olacağını ifade etti.

Millet Bahçesi'nin çalışmalarını belediye olarak yakından takip ettiklerini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve yüklenici firma ile Millet Bahçesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu ana kadar yaklaşık olarak yüzde 50'lik bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız. İçerisinde birçok sosyal donatıya yer verdiğimiz Millet Bahçesi Sakaryamıza ayrı bir hava katacak. 7'den 70 her vatandaşımızın gönül rahatlığı ile gezip dolaşabildiği, piknik yapabilecekleri, bisiklet sürebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve fotoğraf çekebilecekleri güzel bir alan inşa ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da yıl sonunda açılışa gelerek Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımıza sunması bizim en büyük temennimizdir. Sakaryamıza hayırlı olsun."

Millet Bahçeleri, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:08 Kaynak: AA
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