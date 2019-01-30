Millet Bahçesi Elazığ'a Yakışan Bir Mekan Olacak"

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Elazığ'da 30 bin metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesinin kente yakışan bir mekan olacağını söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Elazığ'da 30 bin metrekarelik alanda yapılacak millet bahçesinin kente yakışan bir mekan olacağını söyledi.





Bulut, yaptığı açıklamada, ihalesi gerçekleştirilen millet bahçesi projesine 21 firmanın katıldığını, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firmanın yakın zamanda projenin inşaatına başlayacağını belirtti.





PKK'lı teröristlerce geçen yıl Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda üç polisin şehit olduğunu anımsatan Bulut, saldırının gerçekleştiği alanın millet bahçesine dönüştürüleceğini söyledi.



"Sayın Cumhurbaşkanımızın millet bahçeleri projesinin gündeme gelmesi ile beraber Elazığlı hemşehrilerimiz de buranın millet bahçesi olması yönünde bir istekte bulunmuşlardı." diyen Bulut, şöyle devam etti:



"O gün bu talebe milletvekillerimiz, sayın valimiz ve belediye başkanımız da duyarsız kalmamıştı. Yapmış olduğumuz girişimlerin ardından Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla buranın millet bahçesi olmasına karar verilmişti, bu müjde hamdolsun gerçekleşti."



Millet bahçesinin 30 metrekarelik alana yapılacağını belirten Bulut, yapılacak millet bahçesinin kentin çehresini değiştireceğini ifade etti.



Millet bahçesinin kente hayırlı olmasını dileyen Bulut, "Burada sadece millet bahçesi olmayacak. 30 Bin metrekarelik bu alan içinde 435 metrekarelik millet kıraathanesi de olacak. Tematik parkı, kıraathanesi, okuma salonları ve diğer aktiviteleriyle Elazığ'ın çehresini değiştirecek olan millet bahçesi şehrimize yakışan bir mekan olacak." ifadelerini kaydetti.

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