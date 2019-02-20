Son Dakika Haberleri: Millet Bahçesi İçerisinde Trabzonspor'a Ait Alanlar Yer Alacak"

Millet Bahçesi İçerisinde Trabzonspor'a Ait Alanlar Yer Alacak"

1 saat önce

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, toplam 57 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi içerisinde, Trabzonspor'a ait tribün öğeleri, kulübü temsil eden müze ve sosyal alanların yer alacağını bildirdi.

Millet Bahçesi İçerisinde Trabzonspor'a Ait Alanlar Yer Alacak
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, toplam 57 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi içerisinde, Trabzonspor'a ait tribün öğeleri, kulübü temsil eden müze ve sosyal alanların yer alacağını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Avni Aker Stadyumu'nun Millet Bahçesi olarak değerlendirileceğini açıklamasından dolayı teşekkür etti.

Avni Aker Stadyumu yerine park yapılmasıyla ilgili 2014 yerel seçimlerinde vatandaşlara taahhütte bulunduklarını belirten Genç, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğinin açıklanmasından dolayı son derece mutlu olduklarını vurguladı.

Genç, Millet Parkı Projesi'nin her aşamada takipçisi olacaklarını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün bakanlarımızın ve milletvekillerimizin bu projede emeği ve destekleri vardır. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da projenin tasarlanmasında çok ciddi emeği olduğunu biliyorum. Sayın Bakanımızla hem Trabzon ziyaretlerinde hem de kendisini Ankara'da biz ziyaret ettiğimiz zaman şehirle ilgili düşüncelerimizi aktarıyoruz. Ankara ziyaretlerimizde bütün devlet bürokrasisiyle görüşmelerimizde halkımızın bu isteğini her defasında defaatle iletmiştik."

Bakan Murat Kurum ile daha önceden proje alanında incelemelerde bulunduklarını da aktaran Genç, "Toplam 57 bin metrekare büyüklüğündeki alanda yapılacak Millet Bahçesi içerisinde Trabzonspor'a ait tribün öğeleri, kulübü temsil eden müze ve sosyal alanlar yer alacak. Şehrin belleğinde önemli yere sahip stadın hafızalarda yer etmiş izleri korunarak daha konforlu, yaşanabilir ve fonksiyonel bir alan oluşturacağız. " değerlendirmesinde bulundu

Genç, proje ile Trabzon'a yeni bir nefes alanı kazandırılacağını da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Genç, Trabzonspor, Millet Bahçeleri, Güncel
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