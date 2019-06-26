Son Dakika Haberleri: Millet bahçesi için önemli adımlar atıldı
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Millet bahçesi için önemli adımlar atıldı

36 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve üzerinde hassasiyetle durduğu millet bahçesi projesinin en kısa sürede tamamlanarak, Adıyamanlıların hizmetine sunulması için yoğun bir çalışma içerisine giren yetkililer, çok önemli bir adımın daha atıldığını açıkladı.

Millet bahçesi için önemli adımlar atıldı, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve üzerinde hassasiyetle durduğu millet bahçesi projesinin en kısa sürede tamamlanarak, Adıyamanlıların hizmetine sunulması için yoğun bir çalışma içerisine giren yetkililer, çok önemli bir adımın daha atıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan '100 Günlük İcraat Programı' kapsamına alındığı açıklanan proje ile ilgili alınan karar Adıyaman Belediyesine ulaştırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mekansal planlama genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman millet bahçesi için gerekli iş ve işlemlerin TOKİ Başkanlığı tarafından yürütülmesi ve TOKİ Başkanlığı ile Adıyaman Belediyesince gerekli koordinasyon çalışmalarının yapılarak, bakanlıkla paylaşılacağı belirtildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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