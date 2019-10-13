Son Dakika Haberleri: Millet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Millet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Millet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

19 dakika önce

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında içki içenler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Millet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında içki içenler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi inşaat alanında birlikte içki içen 6 arkadaş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan F.Ç.(28) 8 yerinden, Y.T.(31) sol göğsünden ve İ.A.(26) ise sol elinden ve kolundan bıçakla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan F.Ç. hastaneden ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen T.S. kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Millet Bahçeleri, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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