KOCAELİ MİLLET BAHÇESİ İNŞAATINDA TARİHİ MERMER SÜTUN BAŞI BULUNDU - Son Dakika

KOCAELİ MİLLET BAHÇESİ İNŞAATINDA TARİHİ MERMER SÜTUN BAŞI BULUNDU
23.05.2021 20:04
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde millet bahçesine dönüştürülen 900 dönümlük askeri kışla bölgesindeki inşaat çalışmaları sırasında mermerden yapılmış tarihi sütun başı bulundu.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde millet bahçesine dönüştürülen 900 dönümlük askeri kışla bölgesindeki inşaat çalışmaları sırasında mermerden yapılmış tarihi sütun başı bulundu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 900 dönüm büyüklüğündeki askeri kışla alanı 2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek millet bahçesine dönüştürüldü. Bir kısmı halkın kullanımına açılan alanın çeşitli noktalarında halen inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşaat çalışmaları sırasında mermerden yapılmış tarihi eser olduğu düşünülen bir sütun başına rastlanıldı. Millet bahçesinin halka kapalı şekilde depo olarak kullanılan kısmına taşınan sütun başının incelenmesi için Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.
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