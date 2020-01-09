Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Millet Bahçesi inşaatından 18 bin liralık kablo çalan 2 kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Bahçesi şantiye önünde makaraya sarılı yaklaşık 18 bin lira değerindeki 400 metrelik elektrik kablosu çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırmada hırsızların kabloyu araca yükleyip götürdüklerini tespit etti


Polis ekipleri olayla ilgili M.G ve R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili bir kişinin de yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Millet Bahçeleri, Yeni Mahalle, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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