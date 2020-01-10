Millet Bahçesi inşaatından kablo çalan 3 zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Millet Bahçesi inşaatından kablo çalan 3 zanlı adliyede - Son Dakika

Millet Bahçesi inşaatından kablo çalan 3 zanlı adliyede

18 dakika önce

Samsun'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Millet Bahçesi inşaatından kablo çalan 3 zanlı adliyede, System.String[]

Samsun'da Millet Bahçesi inşaatından kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Millet Bahçesi şantiye önünde makaraya sarılı yaklaşık 18 bin lira değerindeki 400 metrelik elektrik kablosu çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırmada hırsızların kabloyu araca yükleyip götürdüklerini tespit etti ve olayla ilgili M.G. (23), R.Ç. (20) ve Y.A.'yı (50) yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şüpheliler Irmak Polis Merkezine teslim edildi.


Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Millet Bahçeleri, Yeni Mahalle, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
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