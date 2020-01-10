Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi - Son Dakika

Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi

6 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi ekipleri, millet bahçesi inşaatındaki şantiyeden makaraya sarılı 400 metre uzunluğunda kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kabloların yüklendiği aracı tespit eden ekipler, Y.A. (51), M.G. (24) ve R.Ç'yi (21) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
23:18 KİLYOS'TA KAYIP 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ - 2 - Son Dakika
23:16 KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNE ÇARPAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
23:16 KİLYOS'TA KAYIP 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Son Dakika
23:15 Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Son Dakika
23:15 İNŞAAT SIRASINDA KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI (2) - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Millet bahçesi inşaatından kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli salıverildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]