Millet Bahçesi Konyalılarla Buluşmak İçin Gün Sayıyor - Son Dakika

Millet Bahçesi Konyalılarla Buluşmak İçin Gün Sayıyor

Millet Bahçesi Konyalılarla Buluşmak İçin Gün Sayıyor
Son Güncelleme: 09.06.2022 15:52

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanında yapımı tamamlanmak üzere olan Millet Bahçesi inşaatını inceledi.

Konya Millet Bahçesi'ni en kısa sürede Konyalılarla buluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Altay, çalışmalarda artık sona gelindiğini ifade etti.

Şehirlere nefes aldıracak yeni yaşam alanları olan millet bahçelerinin büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarına atılmış çok önemli imzalardan biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya Millet Bahçemiz de Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Artık Konyalı hemşehrilerimizle buluşmak için gün sayıyor. Bu vizyonu ülkemize ve şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arsa tahsisini Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Millet Bahçesi'nin 45 bin metrekarelik bölümünün yeşil alandan oluşacağını kaydeden Başkan Altay, "Millet bahçemiz; yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeteryası, restoranı ve Millet Kütüphanesiyle Konya'mız için önemli bir kazanım olacak. Her yaştan insanımız burada hem spor yapacak hem dinlenecek hem de hoşça vakit geçirecek. Şehrimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Türkiye, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Millet Bahçesi Konyalılarla Buluşmak İçin Gün Sayıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet Bahçesi Konyalılarla Buluşmak İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
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