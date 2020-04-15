Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika

Millet Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen, İç Anadolu bölgesinin en büyük Millet Bahçelerinden biri olan park, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sivas Belediyesi tarafından inşasında sona gelinen Sivas Millet Bahçesi, 53 bin 126 metre karelik alanı ile İç Anadolu Bölgesinde inşa edilen en büyük Millet Bahçelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bahçenin açılışı ise Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Açılış için virüsün etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eski 4 Eylül Stadyumu yerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesinin bağlantı yollarının yapımına başlanıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bilgin, salgına rağmen çalışmalara ara vermediklerini belirtip, "Tüm dünyada ve ülkemizde korona virüs tedbirleri devam ediyor. Bu süreçte devletimiz büyüklüğünü göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız ile birlikte bizler de yerelde tüm kurumlarımızla birlikte tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Bugün sezonun başlamasıyla birlikte şehrimize kazandırdığımız Sivas Millet Bahçesinin etrafındaki yol yapım çalışmaları da başladı. Biz de sezonun ilk çalışmalarını yerinde gördük. Sürecin bitimiyle birlikte Sivas Millet Bahçesini hizmete açacağız. Millet Bahçesine gerek ulaşımın sağlanması gerekse bu bölgenin ulaşımı noktasında bu yol hem mahallemize hem de ilimize güzel bir hizmet olarak devam edecek. Salgına rağmen rutin işlemlerimizi sürdürüyoruz.Ülke gündemi normale dönmesiyle biz de projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz." ifadesini kullandı.