Millet Bahçesi'nde bayramın tadını çıkardılar - Son Dakika

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ümraniye Millet Bahçesi'nde bayramın tadını doyasıya çıkardı. Uzun zamandır evlerinde olduklarını ve bayramda dışarı çıkmalarının kendilerine çok iyi geldiğini söyleyen 65 yaş üstü vatandaşlar, önümüzdeki süreçte koronavirüsün sona ermesiyle parklarda ve bahçelerde gezmek istediklerini ifade ettiler.

Ümraniye Belediyesi, bayrama özel 65 yaş ve üstü vatandaşlar için etkinlik düzenledi.Bugün dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, Millet Bahçesi'nde spor yaptı, meyvelerini yedi, çaylarını içti ve yürüme alanlarında ayakkabılarını çıkararak yalın ayak yürüdü.İleri yaştaki vatandaşlar bayramı evlerinde geçirmedikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

"2,5 AYDIR EVDE KALIYORDUK VE ÇOK SIKILMIŞTIK"

Millet Bahçesi'ne gelerek spor yapan Müşerref Gök, "Böyle bir günde bizleri düşündükleri için çok teşekkür ederiz. 2,5 aydır evde kalıyorduk ve çok sıkılmıştık. Bu bize çok iyi geldi. Torunlarımızdan uzaktayız, gelemediler. Birbirimizle görüntülü konuştuk. Bugün için belediyemize de çok teşekkür ediyoruz. Evimizde yakın Millet Bahçesi'ne. İnşallah yaz aylarında hep gelebiliriz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ BAYRAM İNŞALLAH HER ŞEY DAHA İYİ OLUR"

Dışarı çıkmadıkları için Ramazan'ın buruk geçtiğini ifade eden Osman Keleş, "Ancak bugün bayramda hep birlikte olmamız ve bayramlaşabildiğimiz için çok mutluyum. Eski bayramlar artık yok tabi ki. Önümüzdeki bayram inşallah her şey daha iyi olur. Belediyemizden ve devletimizden çok memnunuz. Bugün bize ikramlarda bulundular" dedi.

"BAYRAM BİZE İYİ GELDİ"

Bayramı çok güzel karşıladıklarını söyleyen Kemalettin Çağlayan, "Ayağımda kireçlenme var. Normalde evde olduğumuz için uzun zamandır yürümekte zorluk çekiyorum. Bugün de kızlarım bana refakatçilik ediyor. Dışarı çıkmamız çok güzel oldu. Bende ilk kez çıkıyorum. İlk izinlerde hastaydım çıkamadım dışarı. Bayram bize iyi geldi" şeklinde konuştu.