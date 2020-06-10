Millet Bahçesi'nin etrafında hummalı çalışma - Son Dakika

Millet Bahçesi'nin etrafında hummalı çalışma
Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi'ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Sivas Belediyesi, resmi açılışı yapılan Millet Bahçesi'ni vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il protokolü tarafından açılışı yapılan Sivas Millet Bahçesi'nde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Millet Bahçesi'nin Sivaslı vatandaşlar tarafından bir an önce kullanılabilmesi için Belediye tarafından hummalı bir çalışma yapılıyor Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Millet Bahçesi'nin etrafında asfalt dökümüne başlandı. Millet Bahçesi'nin bulunduğu bölgede altyapı yenileme çalışması yapılırken alanda bağlantı yolları ve otopark alanları da tamamlanıyor. Bu kapsamda gece saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlk etapta bin ton asfalt seren ekipler gündüz saatlerinde de alanda ikinci etap aşınma asfaltının serimini gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanması halinde Millet Bahçesi Sivaslı vatandaşları ağırlamaya başlayacak. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi