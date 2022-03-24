Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı - Son Dakika
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Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı

24.03.2022 10:19

Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı Yıkılan 5 Ocak Stadyumu yerine yapılacak Millet Bahçesi'nde iş makineleri çalışmaya başladı Adana'da yıkılan 5 Ocak Stadyumu'nun yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı.

Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı

Yıkılan 5 Ocak Stadyumu yerine yapılacak Millet Bahçesi'nde iş makineleri çalışmaya başladı

ADANA - Adana'da yıkılan 5 Ocak Stadyumu'nun yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı.

Adana'da 83 yıllık 5 Ocak Stadyumu'nda 26 Temmuz'da başlayan yıkım çalışmaları Eylül ayında tamamlandı. Yerine Millet Bahçesi yapılacak alanın ihale süreci de tamamlandı ve bahçenin yapımına da başlandı.

İş makineleri temel kazılarına başlarken Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Karslıoğlu, kompleksin yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en kapsamlı ilk 3 Millet Bahçesi arasında yer alacağını söyleyerek, "80 milyon liralık bir bütçeyle ihalesi tamamlandı. Firma geçen hafta itibariyle işine başladı. Yıl sonu itibariyle de tamamlanması planlanmaktadır. Bodrumda 260 araçlık bir otopark olacak. Üst tarafta da 37 dönümlük bir Millet Bahçesi olacak. İnşallah burada yeşillikler içerisinde bir Millet Bahçesi olacak" diye konuştu.

Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı
Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı
Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı

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İhlas Haber Ajansı, Eylül, Adana, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı - Son Dakika


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