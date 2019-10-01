Millet bahçesi proje detayları görüşüldü

Millet Bahçesi 1. Etap projeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında düzenlenen üst yönetim kurulu toplantısında değerlendirildi.



Başkan Dr. Faruk Özlü, üst yönetim kurulu üyeleri ve şehir plancısı uzmanları ile birlikte şehrin göbeğinde inşa edilmesi planlanan "Millet Bahçesi 1. Etap" projesini görüştü. Düzce'nin en büyük şehir parkı ve yaşam alanı olacak şekilde projelendirilen yatırım için yüksek şehir plancısı uzmanlar tarafından hazırlanan çalışmayı değerlendiren heyet iki farklı çalışma hakkında fikir alış verişinde bulundu. Yılsonuna kadar ilk kazmanın vurulması konusunda Başkan Özlü'nün talimat verdiği projenin de onaylanması konusunda çalışmalara hız verildi.



Konu hakkında daha önce de açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü şehrin göbeğinde aileler, gençler ve çocuklar için doğal bir yaşam alanı inşa edeceklerini yineleyerek "Merkez parkta hep birlikte sabah sporumuzu yapacağız. İçinde işletmeye izin verilmeyecek, tertemiz bir park olacak. Birbirinden ayrı üç farklı parkı bir araya getirerek kopukluğu ortadan kaldıracağız. Hem güvenliğini hem de bakımını temizliğini sağlayacağız. Parklar konusunda vatandaşımızda oluşan negatif imajı ortadan kaldıracağız. Önce vatandaşımızın kullanımına açtık, şimdi de daha güzel bir alan inşa edeceğiz. Yıl sonuna kadar alandaki çalışmalarımız başlayacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE