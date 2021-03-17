Millet bahçesi yapılacak Giresun Atatürk stadının yıkım çalışmaları sürüyor

Giresun'da, millet bahçesi yapılacak Atatürk stadının yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Çotanak Spor Kompleksinin açılmasıyla birlikte spor müsabakalarına veda eden Atatürk Stadının yıkımına 11 Şubat tarihinde başlanılmıştı.

1982 yılında hizmete giren 11 bin 127 kişi kapasiteli stadın çimlerinin kaldırılmasının ardından tribünlerin söküm aşamasına geçildi.

Kapalı ve maraton tribünlerinin çatıları kaldırılırken, bu çalışmaların bu ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ardından TOKİ tarafından stadın tamamen yıkılmasına başlanılacağı öğrenilirken, millet bahçesinin yapım ihalesinin ise mayıs ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.