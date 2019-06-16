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Millet bahçesinde 'açık hava sineması' dönemi

41 dakika önce

Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesinde 'Açık Hava Sinema Günleri' başladı.

Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesinde 'Açık Hava Sinema Günleri' başladı. Üsküdar Belediyesi tarafından oluşturulan sinevizyonda yediden yetmişe vatandaşlar ikram edilen patlamış mısırı yiyerek film izledi.
BEŞ BİN KİŞİ FİLM İZLEDİ
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 5 bin kişi Boğaz manzarasına sahip Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde açık havada sinema keyfi yaşadı. Okulların kapanması ve öğrencilerin tatile girmesi nedeniyle 'Açık Hava Sinema Günleri' kapsamında 'Acemi Kaşifler: Görevimiz Koca Ayak' animasyon filmi gösterildi. Ücretsiz gerçekleştirilen gösterimde çocuklara ve vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi. Yaz boyunca cuma ve cumartesi günleri, Türk sinemanın klasik eserleri ile çocuk ve gençlere yönelik filmler, sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlikten memnuniyetini ifade eden bir vatandaş, "Yani gerçekten çok güzel, öncelikle Nakkaştepe'deyiz, açık hava, göletin yanında, dev ekran televizyon var, belediyenin ikram ettiği patlamış mısır var. Burası çok güzel ve eğlenceli" derken; bir başka sinema sever, "Burası harika, arka sokakta oturuyoruz sayılır. Burası çok mükemmel bir yer. Açık hava sinemasına geldik, dün akşamki matineyi kaçırdığımıza üzüldük, bu akşam telafisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
(Hanifi Bayar/İHA)
Millet bahçesinde 'açık hava sineması' dönemi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Üsküdar, Millet Bahçeleri, Güncel
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