Millet bahçesinde bir araya gelen yüzlerce lüks minibüs havadan görüntülendi

Millet bahçesinde yüzlerce lüks minibüs

İSTANBUL - Ümraniye, yüzlerce lüks minibüsün buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, araçları inceleyerek araç tutkunları ile sohbet etti. Yüzlerce lüks minibüsün millet bahçesinde bir araya geldiği anlar havadan görüntülendi.

Ümraniye Belediyesi'nin katkıları ile Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, Transporter Fun Clup ve Caddy Clup İstanbul üyeleri bir araya geldi. İstanbul ve çevre illerden beş yüz transporter tutkunu sürücünün katıldığı programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da gelerek destek verdi. Alanda bulunan çok sayıda aracı inceleyen Başkan Yıldırım, programa katılanlarla bir süre sohbet etti ve araç tutkunları ile fotoğraf çektirdi. Ümraniye'nin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan İsmet Yıldırım, önümüzdeki yıllarda bu katılımın daha da artması için destek vereceklerini söyledi. Programda Yıldırım'a desteğinden dolayı ise plaket takdim edildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, daha sonra Millet Bahçesi'nde düzenlenen aşure programına katıldı. Yıldırım, burada vatandaşlara aşure dağıttı.

Yüzlerce lüks minibüsün Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldiği anlar havadan görüntülendi.