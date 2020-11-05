Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor - Son Dakika

Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor

05.11.2020 09:36
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen 'Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilen 'Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ iş birliğiyle yapımı devam eden ve Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun olduğu alanın çehresini değiştirecek 'Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 66 bin 472 metrekare alanda yapımı gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon'un vizyon projeleri arasında yer alan Millet Bahçesi'nde; 1 adet 1.012 seyirci kapasiteli tribün, 1 adet gösteri havuzu, 1 adet restoran, 1 adet millet kıraathanesi, 1 adet güvenlik müştemilatı, 1 adet su deposu, 205 araçlık kapalı ve 94 araçlık açık otopark bulunacak. Ayrıca 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, bisiklet, koşu ve yaya yolları, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, bin 768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu yer alacak. Çalışmalar kapsamında 1016 adet ağaç ile 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitki dikimi gerçekleştirilecek.

"Çok önemli bir proje"

Millet Bahçesi çalışmalarında gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, "Ortahisar Millet Bahçesi, Trabzon'umuz için bir prestij projesi. Avni Aker Stadyumu'nun olduğu alan, şehrimizin çok önemli bir merkezi. Bir şekilde herkesin hatıralarında olan bir yer. Bu nedenle Trabzon Millet Bahçesi'nin diğer millet bahçelerinden farklı olarak biraz daha spor temalı olmasını istedik ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Çünkü Trabzon bir spor şehri ve bu bölge uzun yıllar bir spor alanı olarak kullanılmış. Onun için buraya yaptığımız saha ile etrafındaki yürüme ve koşu parkurları, amacımıza hizmet edecek" dedi.

"Trabzon'a buz pateni ve kaykay pisti kazandıracağız"

Büyükşehir Belediyesi olarak Millet Bahçesi projesine ilaveler yaptıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Projede otopark yoktu, özel gayretlerimizle proje içerisine kapalı otopark koyduk. Biz buranın yaşayan bir park olmasını çok arzu ediyoruz. Bu nedenle Trabzon'da hiç olmayan buz pateni pisti ilave etmek istedik. Yapımını biz gerçekleştiriyoruz. 400 metrekare alanda sentetik buz pateni pisti de proje ile birlikte tamamlanmış olacak. Yine 650 metrekare alanda 1 çanak ve 6 adet rampadan oluşan kaykay pisti yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ediyorum"

Yapılması planlanan Millet Bahçesi 2'nci etap çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "2'nci etap için Orman İşletme Müdürlüğü lojmanlarının bulunduğu alan ile ilgili TOKİ ve Orman Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Orada bulunan lojmanların yıkılması sonrası Millet Bahçesi'nin 2'nci etabını inşallah başlatacağız. Kamulaştırma çalışmaları ile ilgili İnönü Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarımızla bizzat görüşme gerçekleştirdim. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza iletmek üzere taleplerini dinledim. İnşallah Trabzon'umuz için ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum. Böylesine önemli bir projeyi şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Millet Bahçesi'nin hızlı bir şekilde yapılmasında emeği geçen tüm teknik arkadaşlarımıza, işçilerimize ve değerli TOKİ Başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - TRABZON

Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor
Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor
Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor
Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor
Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor
Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor
Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor

Avni Aker Stadyumu, Millet Bahçeleri, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Millet bahçesinde çalışmalar hız kesmiyor - Son Dakika


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