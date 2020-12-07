Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak - Son Dakika

Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak

07.12.2020 20:17
Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak, System.String[]

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, İnönü, Anıtpark, Avni Akyol Park alanlarını kapsayan Millet Bahçesi'nde yapılacak olan yürüyüş yollarının taşların üretim işini üstlenerek faaliyetine başladı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, İnönü, Anıtpark, Avni Akyol Park alanlarını kapsayan Millet Bahçesi'nde yapılacak olan yürüyüş yollarının taşların üretim işini üstlenerek faaliyetine başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün Düzce'nin doğal taşlarının Millet Bahçesi'nde kullanılmasının Düzce'ye prestij sağlayacağını belirtmesinin ardından BELTAŞ hareket geçerek Millet Bahçesinin tüm üst yapı estetiğinde kullanılacak olan Düzce bölgesinde çıkan doğal taşların değerlendirilmesi için kollarını sıvadı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTAŞ, TOKİ ile anlaşma sağlayarak Düzce'nin ve bölgenin en büyük Millet Bahçesi'nde kullanılacak taşları işleyerek tedarik edecek. Düzce'nin çehresini değiştirecek ve vatandaşların nefes alabilecekleri yaklaşık 27 Bin metrekarelik bir alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'ndeki yürüyüş yolları, Düzce'nin doğal kaynağı olan granit taşlarla döşenerek kent estetiğine uygun olarak eşsiz bir görünüm kazanması sağlanacak. - DÜZCE

Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak
Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak
Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak

Düzce Belediyesi, Millet Bahçeleri, Avni Akyol, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü 18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı yarın yapılmaya başlanacak Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?         
19:43
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı         
18:51
Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı         
18:44
4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı 4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı         
18:09
CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı         
17:55
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık         
17:36
Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor         
17:11
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
15:43
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 20:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei