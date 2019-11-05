Son Dakika Haberleri: Millet bahçesinde sona yaklaşıldı
Son Dakika Güncel Millet bahçesinde sona yaklaşıldı

Millet bahçesinde sona yaklaşıldı

6 saat önce

Sivas'ta yıkılan 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yaptırılacak millet bahçesi projesinde sona yaklaşıldı.

Millet bahçesinde sona yaklaşıldı, System.String[]

Sivas'ta yıkılan 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yaptırılacak millet bahçesi projesinde sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in seçim vaatleri arasında yer alan proje 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsıyor.

Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, birçok yapının tamamlandığı ve çevre duvarlarının yükseldiği proje kapsamında millet bahçesinin yanından İstasyon Caddesi'ne bağlanan yeni bir yol açılacak. Mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ise genişletme çalışması başlatıldı.

Proje içerisinde millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol- voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alıyor.

Projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

4 Eylül Stadyumu, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13. katta onu gören telefona sarıldı
Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Millet bahçesinde sona yaklaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]