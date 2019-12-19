Millet Bahçesindeki çalışmalar incelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Millet Bahçesindeki çalışmalar incelendi - Son Dakika

Millet Bahçesindeki çalışmalar incelendi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Millet Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Millet Bahçesindeki çalışmalar incelendi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Millet Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesini inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Gürkan, gazetecilere açıklama yaptı.

Millet Bahçesinin yeşil dokusu ve sosyal donatılarıyla vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini aktaran Gürkan, projenin yaklaşık 43 bin metrekarelik bir alanı kapsadığına değindi.

Millet Bahçesi projesinin ilerleyen aşamalarında Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Kız Lisesi ve Hürriyet Parkı ile birleştirerek, kent merkezinde büyük bir alanı yeşil koridor oluşturacaklarını anlatan Gürkan, "Bu çalışmalarımızın akabinde Hürriyet Parkı karşısında bulunan Ticaret Liselerinin kaldırılarak Malatya'da törenlerin gerçekleştirildiği alan olarak da düşünüldüğünde burasının bütüncül olarak, Malatya'ya değer katacağını ifade etmek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Gürkan, millet kıraathanesi, afet toplanma alanı, yürüyüş ve gezi parkurları, çocuk oyun alanları ile basket ve voleybol sahaları gibi farklı sosyal donatıların Millet Bahçesi içerisinde yer aldığını belirtti.

Selahattin Gürkan, Millet Bahçeleri, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı
Son dakika: Türkiye genelinde çökme yaşayan Google için Türkiye'den açıklama geldi Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:30 Niğde bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
22:30 Aydın kıbrıs barış harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Son Dakika
22:29 Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması - Son Dakika
22:28 Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi - Son Dakika
22:26 Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:34:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Millet Bahçesindeki çalışmalar incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]