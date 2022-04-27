MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR - Son Dakika
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MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

27.04.2022 12:28

BURSA'da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan 'Bursa Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfini çaldığı kamera görüntülerinden belirlenip tutuklanan Murat Yeşilçimen, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

BURSA'da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan 'Bursa Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfini çaldığı kamera görüntülerinden belirlenip tutuklanan Murat Yeşilçimen, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yeşilçimen'in avukatı, pirinç alaşım harfi 35 TL'ye satan müvekkilinin maddi kazanç elde etmek istediğini, siyasi bir amacının olmadığını söyledi.

Olay, 21 Aralık 2021'de merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Stadyum Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi'nin giriş kapısının tabelasında yazan 'Bursa Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı 'M' harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 BİN TL ÖDEMESİ İSTENDİ

Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan bu harflerin toplam 40 bin TL'lik bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi. Görülen üç duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mahkeme, Yeşilçimen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen'e, Bursa Barosu tarafından atanan Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir 'M' harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir 'M' harfinin bedeli olan 470 TL+KDV tutarının ödenmesine karar verdi.

Avukat Burak Bilgin, müvekkilinin maddi kazanç amacıyla harfi çalıp sattığını, 'M' harfini çalmasında da siyasi bir amaç da taşımadığını söyledi.

MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR
MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR
MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR
MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

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Bursa'da yaralı halde bulunan leylek Gurabahane-i Laklakan'da tedavi ediliyor Bursa'da yaralı halde bulunan leylek Gurabahane-i Laklakan'da tedavi ediliyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİLLET BAHÇESİNİN 'M' HARFİNİ ÇALDI, 7 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR - Son Dakika
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