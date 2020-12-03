Millet Caddesi asfaltlanma tamamlandı - Son Dakika

Millet Caddesi asfaltlanma tamamlandı
03.12.2020 16:11
Adıyaman'ın Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesi'ni birbirine bağlayan noktada yapımı tamamlanan Millet Caddesini diğer caddelere bağlayan yollarda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Adıyaman'ın Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesi'ni birbirine bağlayan noktada yapımı tamamlanan Millet Caddesini diğer caddelere bağlayan yollarda asfaltlama çalışmalarını tamamladı.
Millet Caddesini Fırat Caddesine bağlayan noktada gerçekleştirilen asfaltlama faaliyetleri hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirtti.
Yetkililer ayrıca, 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yapımı tamamlanan Millet Caddesinin kısa süre içerisinde tamamen hazır haliyle trafiğe açılacağını müjdeledi. - ADIYAMAN
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