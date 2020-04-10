MİLLET CADDESİ'NİN KALDIRIMLARINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HİÇE SAYILDI - Son Dakika

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MİLLET CADDESİ'NİN KALDIRIMLARINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HİÇE SAYILDI
6 saat önce
Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak.
Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak bugün havanın güzelliğini de fırsat bilenler Fatih Millet Caddesi'ne çıktı. Oldukça kalabalık olan caddenin kaldırımlarında yürüyenler güvenli mesafeyi hiçe saydığı, hatta bazılarının maske bile takmadığı görüldü. Bir çiftin kol kola yürümesi ise dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:33 Kaynak: DHA
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