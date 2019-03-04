Millet Caddesi ve Urgancılar Çarşısı'nda Gönül Köprüsü

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi ile Urgancılar Çarşısını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu.

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi ile Urgancılar Çarşısını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu.



31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını hızla sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla ilk olarak Millet Caddesini ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Palancıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kapalı Çarşının Urgancılar Girişine geçti. Burada AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın da katıldığı ziyaretler, samimi ve güler yüzlü sohbetlerle gerçekleşti.



Her yaştan vatandaşın hal ve hatırını soran heyet, esnafın ikramlarını da geri çevirmedi. Heyet, ziyaretler sırasında esnafın sıcak çaylarıyla da yorgunluklarını attı.



Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, esnaf ve vatandaşların güler yüzle sohbetinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Elitaş, "Urgancılar Çarşısındaki esnafımızın aydınlatma ve ısınmayla ilgili sorunlarını öğrendik. Bu sorunun çözümü için bizler milletvekili, belediye başkanı ve ilçe teşkilatı olarak duyarlı olacağız." dedi.



Esnaf ve vatandaşlarla sohbetler esnafındaki konulara değinen Elitaş şöyle konuştu: "Ticari olarak bazı sıkıntıların olduğunu ifade ediyorlar. En önemli unsur şu ki; bunların bir kısmının mevsimsel, ikincisinin de dış alemin Türkiye üzerindeki operasyonlar konusunda olduğuna herkes hemfikir. İnşallah 31 Mart seçimleri geçtikten sonra istikrar ve güvenin beraber hazırlandığı, birlikte bir noktaya geldiği dönemde Türkiye'nin hızlı, iyi günlere dönmesi başlayacaktır diye ümit ediyorum. 31 Mart seçimleri ekonomideki iyileşmenin, yenilenmenin ve güzelleşmenin bir miladı olacaktır diye düşünüyorum." - KAYSERİ

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