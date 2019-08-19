"Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez"
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.
Oktay, Twitter
hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır
, Mardin
ve Van
büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."
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