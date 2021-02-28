MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Hayalleri yarım kalan Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra döndü - Son Dakika

MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Hayalleri yarım kalan Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra döndü

28.02.2021 11:05

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat döneminde öğretmenlikten istifa etmek zorunda bırakılan Zeynep Şahin, "O yaşlarda çok hayallerim vardı.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat döneminde öğretmenlikten istifa etmek zorunda bırakılan Zeynep Şahin, "O yaşlarda çok hayallerim vardı. Gençken insan daha dinamik ve mutlu oluyor. O dönem, 28 Şubat süreci bunu benden çaldı ve 15 yıl 4 ay 5 gün sonra mesleğe geri döndüm. Bu oldukça uzun bir zaman dilimi." dedi.

Samsun'da görev yapan rehber öğretmen Zeynep Şahin (45), AA muhabirine, 28 Şubat'ın yaşandığı yıl üniversite son sınıfta okuduğunu, 1997 yılının Temmuz ayında mezun olduğunu söyledi.

Üniversitede psikoloji okuduktan sonra öğretmenlik sertifikası alarak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde mesleğe başladığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"1997 yılının kasım ayında atandım, göreve başladım. Okula gittiğimde karşılaştığım tablo şu şekildeydi; başörtülü diğer öğretmenler hakkında soruşturmalar açılmıştı. Halihazırda devam eden soruşturmalar vardı. Ben de başörtülü olarak başladığım için bir süre sonra özellikle stajyer öğretmenliğin kaldırılması konusundaki uygulamada dersler görüyorduk. Bize şu şekilde söylüyorlardı. 'Kanunlar belli, yönetmelikler belli, bu şekilde çalışamazsınız. Bunu biliyordunuz. Ne için atandınız? Bunu bile bile niye atandınız? Eğer başörtüsünü açmak istemiyorsanız hiç başvurmamanız gerekiyordu.' şeklinde cümleler kullandılar."

Başörtüsünden dolayı derslere başı açık girmesi için ifadesinin alınmak istendiğini anlatan Şahin, kendisine sarı zarf verilerek hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Cezalar almaya başladığını dile getiren Şahin, "O dönemde çok iyi hatırlıyorum, müfettişler gelmişti. Müdür yardımcım odama girdi. Dedi ki 'Zeynep hanım, hemen sizi okuldan çıkartıyoruz. Müfettişler sizin için geldi ve biz dedik ki (Okulda yok, hasta, raporlu). Biz sizin için sağlık ocağını da aradık. Oradaki doktorun da haberi var. Buradan çıkıyorsunuz, sağlık ocağına gidiyorsunuz. Size rapor yazacak.' Ben okuldan bir suçlu gibi gizli gizli çıkartıldım. Hiçbir suçum yokken bu olay beni çok üzdü. Yolda hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum ve doktor bana 10 gün rapor vermişti." ifadelerini kullandı.

Zor şartlar altında öğretmenlik yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, 11 ay çalıştıktan sonra ihraç edileceğini anladığında istifa ettiğini belirtti.

İstifa ettikten iki ay sonra okuldan arandığını, geri dönerek başka bir okulda görev yapabileceğini söylediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İstifa ettiğinizde belli bir süre geri dönme hakkınız oluyor. Soruşturma kapsamında tayinim ceza olarak Kız Meslek Lisesine çıkmış. Dönmek istemediğimi ifade ettim. Çünkü orada da aynı şeyleri yaşayacaktım. Oldukça zorluk yaşadık. Mesleğime 2014 yılında geri döndüm. Bu benim için hem maddi hem manevi yönden büyük kayıplar içeren bir 15 yıl. Öğrencilerimi çok seviyordum. Çok iyi hava yakalamıştım. Öğretmenlik yapmayı isterdim. O zaman 21 yaşındaydım, çok gençtim, çok dinamiktim. O yaşlarda çok hayallerim vardı. Gençken insan daha dinamik ve mutlu oluyor. O dönem, 28 Şubat süreci bunu benden çaldı ve 15 yıl 4 ay 5 gün sonra mesleğe geri döndüm. Bu oldukça uzun bir zaman dilimi. Bunları telafi edilemeyecek kayıplar olarak görüyorum."

MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Hayalleri yarım kalan Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra döndü
MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Hayalleri yarım kalan Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra döndü
MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Hayalleri yarım kalan Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra döndü
MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Hayalleri yarım kalan Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra döndü

Zeynep Şahin, 28 Şubat, İstifa, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Hayalleri yarım kalan Zeynep öğretmen göreve 15 yıl sonra döndü - Son Dakika


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