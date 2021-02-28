MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Semra ve Didem öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Semra ve Didem öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor

28.02.2021 11:09
MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Semra ve Didem öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor, System.String[]

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları gerekçesiyle mesleklerinden istifa etmek zorunda kalan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılar, hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları gerekçesiyle mesleklerinden istifa etmek zorunda kalan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılar, hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor.

Sınıf öğretmeni Semra Gürbüz (47), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aralık 1996'da Kilis Hasan Sünnüoğlu İlkokulu'nda görev yaptığı sırada doğum iznine ayrıldığını, izinden döndükten sonra her şeyin değiştiğini ve sıkıntılı bir ortamın içerisine girdiğini söyledi.

Dönemin müdür ve müdür yardımcılarının başörtüsü dolayısıyla kendisine hakaret ettiğini dile getiren Gürbüz, şöyle konuştu:

"Okul yönetimi 'ya başını aç ya da ayrıl' diye baskı yapıyordu. Eşimle bir ümit olarak ücretsiz izne ayrılmak istedik. Ben hep başörtülü okudum ve hiçbir zaman başımı açmak istemedim, Allah yardım edecektir dedim. 6 ay ücretsiz izne ayrıldım. Ücretsiz izinden döndüğümde benim isteğim dışında tayinim başka kenar bir mahalleye çıkmıştı. İzindeyken bana uyarı, kınama cezası gelmişti. Göreve başlar başlamaz bana hemen tebliğ edildi. Şu anda o cezalarımı madalya gibi taşıyorum."

Baskılar sonucunda 1999 yılında görevinden istifa etmek zorunda kaldığına değinen Gürbüz, "Avukat arkadaşlar 'atılırsanız mecburi bir durumda dönüşünüz zor olur' diye istifa etmemizi söylediler. Gözümüzden yaş akarak 1999 yılının başında istifamı verdim. Sonrasında ümitsiz bir bekleyiş. En çok okul açıldığı zamanlarda çok kötü oluyordum. Öğretmenler kollarında kitaplarla okula giderken sen evdesin. Okumuşsun, hayallerin var, arzu ettiğin bir meslek. Ben 17 sene bekledim." dedi.

Başörtü yasağının kalkmasıyla göreve tekrardan başladığını belirten Gürbüz, açıktan atamayla eski okuluna atandığını kaydetti.

Gürbüz, 28 Şubat sürecinde görevlerinden istifa etmek zorunda kalan öğretmenler için iadeiitibar istediklerini sözlerine ekledi.

Müfettiş soruşturmasıyla görevinden alındı

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Bölümü 4. sınıftayken başörtüsü yasağı gelen Didem Türker ise okulunu peruk takarak bitirebildiğini söyledi.

Dekanın kendisini ikna etmek için odaya çağırdığını ifade eden Türker, şunları anlattı:

"Dekan ikna edemedi. Biz bunu bir inanmışlık için yapıyorduk. Zorluklarla ders ders halletmeye çalıştık. Mezun olduktan sonra ilk tercihimi Adıyaman yazdım ve oraya tayin oldum. 21 yaşında çok genç ve heyecanlıydım. Defter yazmayı bilmiyordum, zümre toplantısı nedir bilmiyordum ama insanlar bunlarla ilgilenmiyordu. Onların ilk ilgilendiği şey başörtülüsünüz, bu şekilde giremezsiniz."

Göreve başladığı ilk günlerde uyarı, kınama ve bir ay uzaklaştırma cezası aldığını, mesleğinin 7 ay sürdüğünü, müfettiş soruşturmasıyla görevinden alındığını dile getiren Türker, "Müfettişin belki iyi niyetinden dolayı 'dilerseniz sicilinizde başörtüsü görünmesin, 15 gün gelmezseniz müstafi (istifa etmiş) duruma düşersiniz' demesiyle istifa etmiş göründüm. Başörtü affı geldiğinde ben müstafi duruma düştüğümden hiçbir hakkımdan yararlanamadım. 8 yıl meslekten uzak kaldım." dedi.

Mesleğinden uzakta kaldığı sürede ilaç kullanarak ayakta kaldığını anlatan Türker, KPSS'yle Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğini kazandığını, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 1,5 yıl çalıştıktan sonra eş durumu tayiniyle Kilis'e geldiğini söyledi.

Didem Türker (43), başörtü yasağının kalkmasına vesile olan herkese dua ettiğini belirterek, "Hem başörtülüsünüz hem derstesiniz. Bu bizim için bir mucizeydi. Allah'a hamdolsun kanunlaştı. Türkiye için büyük bir adımdı. Umarım şimdi dünyanın sonu olmadığını, öğretmenlerin başörtü takarak öğrencilerine kötü örnek olmadığını görüyorlardır." ifadelerini kullandı.

baş örtüsü, 28 Şubat, İstifa, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Semra ve Didem öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika


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