MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Yeğeni, 28 Şubat mağduru merhum teyzesini anlattı - Son Dakika

MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Yeğeni, 28 Şubat mağduru merhum teyzesini anlattı

28.02.2021 11:07
MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Yeğeni, 28 Şubat mağduru merhum teyzesini anlattı, System.String[]

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 16 Ocak 2021'de 48 yaşındayken vefat eden Zekiye Yağmurcu, başörtüsü için verilen mücadelede hep ön saflarda yer alıyordu.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde derslere başörtülü girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen ve 16 Ocak 2021'de 48 yaşındayken vefat eden Zekiye Yağmurcu, başörtüsü için verilen mücadelede hep ön saflarda yer alıyordu.

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Zekiye Yağmurcu, 28 Şubat sürecinde başörtüsü direnişine omuz verdi ve düzenlenen eylemlerde en ön saflarda yer aldı.

Görev yaptığı Şişli Anadolu İlköğretim Okulunda derslere başörtülü olarak girdiği gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen Yağmurcu, bu süreçte de başörtü mücadelesinde bir an olsun geri durmadı.

İhraç edildiği öğretmenlik görevine 14 yıl aradan sonra dönen 2 çocuk annesi Yağmurcu, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 16 Ocak 2021'de hayatını kaybetti.

"Lider ruhluydu"

Kendisi de 28 Şubat mağduru olan Deniz Dilmen, AA muhabirine, teyzesi Zekiye Yağmurcu'yu anlattı.

Dilmen, çocukluk yıllarında teyzesiyle yaş farkının az olması nedeniyle görenlerin kendilerini ikiz sandığını, teyzesinin gençlik döneminde yanında yer aldığını ve iyi arkadaş olduklarını ifade etti.

Teyzesiyle hep bir arada olduklarını belirten Dilmen, "Namaz kılmadığımız cami, gitmediğimiz iftar programı, şehitler gecesi, eylem, miting, tefsir dersi, seminer, kitap fuarları kalmadı. Her yerdeydik. Teyzem çok kitap okurdu. Minibüste, otobüste, vapurda her yerde... Bilgiye açtı. Onunla beslenir, onunla beslerdi. Her şeyden önce gerçek anlamıyla bir öğretmendi, tüm hayatında çevresindeki herkese bir ışık oldu. Lider ruhluydu. Boyu kısa, bedeni zayıf, yüreği kocaman bir insandı. Yardımsever, adı gibi zekiydi." diye konuştu.

"Bir semboldü Zekiye"

Üniversiteyi kazandığında başörtüsü sorunuyla karşılaştıklarını anlatan Dilmen, şöyle konuştu:

"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandım. O da İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirmiş, öğretmen olmuştu. İkimiz de başörtülü olduğumuz için yasakla karşılaştık. Tek suçumuz başörtülü olmaktı. Hakkımız olan ve kazandığımız okullara giremiyorduk. Zekiye, her gittiği yere beni de götürür arkadaşlarıyla tanıştırırdı. Üniversiteleri gezdirdi, İstanbul'da, Marmara'da, Yıldız Teknik'te her yerde tanıdığı arkadaşları olurdu. Çok sosyaldi ve çok güler yüzlüydü. O dönemde tüm eylemlerde en öndeydi, hiç korkmazdı. Lailaheillallah bandı takardı alnına. Bir semboldü Zekiye."

Yaşadıkları yoğun stres nedeniyle o dönemde eğitim gören, işinden edilen tüm insanların çeşitli hastalıklara yakalandığına dikkati çeken Dilmen, şöyle devam etti:

"Zekiye hastalandı ve amansız bir hastalıktı. Hastalığı üniversite yıllarında başladı. Zekiye de bu süreci atlatan tüm kardeşlerimiz de hastalandı diyebiliriz. Bağırsak kanseri olduğu çok sonra anlaşıldı. Son dönemde karaciğer, rahim ve daha birçok yerine sıçradı. 28 Şubat sürecinde çok üzüldü. Üzüntü birçok hastalığın ana sebebi. Mesleğine 2012'de dönebildi. Hastalığı o dönemde de mevcuttu ancak Allah'ın mucizesi mi öğretmenlik mesleğine kavuşmasının sevinci mi bilemiyorum 2012 öğretmenliğine dönünce iyileşti. Sonra tekrar nüksetti. Teyzem çok sevilen bir insandı. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde teyzem için sosyal medya üzerinden dua zinciri oluşturuldu."

"İncecik kollarıyla erzak taşırdı öğrencilerinin evlerine"

Başörtü yasağının uygulandığı dönemde çok zorlu süreçlerden geçtiklerine dikkati çeken Dilmen, şunları ifade etti:

"14 yıl sonra af kapsamında Zekiye yıllarca hasret kaldığı öğrencilerine kavuştu, ben de üniversiteye geri dönebilmiştim. Zekiye, öğrencilerine kitapları sevdirmek adına yazarlar davet etti okuluna. Maddi durumu iyi olmayan öğrencileri tespit eder, gururlarını incitmeden yardım ederdi. İncecik kollarıyla erzak taşırdı öğrencilerinin evlerine. Ev ziyaretleri yapmayı, onların yaralarına merhem olmayı severdi. Hastanede refakatçi olduğum zaman yardım ettiğim öğrencilerine yardımın kesilmemesini vasiyet etti. Son Öğretmenler Günü'nde de iş çıkışı elimde çiçeklerle gittim yanına. Küçücük çocuklar gibi sevindi 'İlk defa bu sene kimse kutlamadı, Öğretmenler Günü'mü diye üzülmüştüm, iyi ki geldin.' dedi."

Yağmurcu'nun 28 Şubat davasına müdahil olduğunu kaydeden Dilmen, o dönemin aktörlerinin ceza alması için mücadele ettiğini dile getirdi. Dilmen, teyzesinin öğretmenliğe dönmesi halinde maaşının yarısını yardıma muhtaç ailelere vereceği şeklinde söz verdiğini, bu sözünü de yerine getirdiğini kaydetti.

Ağır geçen hastalık ve tedavi sürecine rağmen, teyzesinin bu haline hep şükrettiğini de belirten Deniz Dilmen, Yağmurcu'nun bu süreçte ibadetlerini hiç aksatmadığına dikkati çekti. Dilmen, teyzesinin adının bir okula verilerek yaşatılmasını istedi.

"Alınamayan haklarımız var"

"Suçlular affedilir normalde, biz suç mu işlemiştik" diyen Dilmen, şunları kaydetti:

"Suçumuzun ne olduğunu bize kim anlatabilir? 14 senemiz nereye gitti? Şimdi bu yaşlarda emekliliğimiz için gün saymamız gerekirken hala düzenli iş bulamayan, sigortası bile olmayan kahramanlarımız içimizdeyken, hakları verilmeli. Sadece ölümünde yad edilip hatırlanmamalı. Hala o dönemi yaşayan yüzlerce kahraman yaşıyor, ölmelerini mi bekliyoruz? Alınamayan haklarımız var. Bize 17 yıl aradan sonra mezun olunca atanabilmek için KPSS şartı aranmamalı. Geriye dönük tam olarak haklarını alamayanların hakları ne olacak?"

baş örtüsü, 28 Şubat, Darbe, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Yeğeni, 28 Şubat mağduru merhum teyzesini anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı İstanbul'da negatif koronavirüs test sonucu satan şebeke çökertildi! Lideri sosyal medya fenomeni çıktı Keşfedilen 8 bin yıllık kaya resimleri, Mersin'in tarihine ışık tutacak Meteoroloji il il sıralayıp saat verdi! Sağanak yağmur uyarısı Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü, genci sokak ortasında bırakıp kaçtı Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor
Altın fiyatları yükseldi, kalpazanların iştahı kabardı! Sahte altınla büyük vurgun yapıyorlar Altın fiyatları yükseldi, kalpazanların iştahı kabardı! Sahte altınla büyük vurgun yapıyorlar         
10:50
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu         
07:29
Yaşlı kadının cansız bedeni, sandalyeye oturur vaziyette bulundu Yaşlı kadının cansız bedeni, sandalyeye oturur vaziyette bulundu         
00:49
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan geçen yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan geçen yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü         
20:50
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar         
08:13
Bakanlık, 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti Bakanlık, 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 11:21:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - Yeğeni, 28 Şubat mağduru merhum teyzesini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei