Millet İttifakı" 22 Büyükşehir ve 27 İlde Anlaştı

CHP ve İYİ Parti 31 Mart seçimlerinde 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak.

CHP ve İYİ Parti 31 Mart seçimlerinde 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek.



CHP ve İYİ Parti heyetleri arasında, yerel seçime yönelik iş birliği çerçevesinde yapılan çalışmalar tamamlandı.



Buna göre, her iki parti 30 büyükşehirin 22'sinde ve 51 ilin 27'sinde uzlaşma sağladı. İş birliği kapsamındaki 22 büyükşehirin 12'sinde CHP, 10'nun da ise İYİ Parti aday çıkaracak. İş birliği çerçevesinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Tekirdağ, büyükşehir belediyelerinde CHP, Balıkesir, Kocaeli, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon büyükşehir belediyelerinde ise İYİ Parti başkan adayı gösterecek. Geriye kalan 8 büyükşehir ve 24 ilde her parti kendi adayını çıkaracak.



CHP, 27 ilin 16'sında, İYİ Parti ise 11'inde aday gösterecek



CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterecek.



İş birliği yapılacak ilçeler



İki parti Ankara'da 25 ilçenin 8'in de iş birliğine gitti. Ayaş, Elmadağ, Polatlı ve Yenimahalle'de CHP, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Nallıhan'da İYİ Parti aday çıkaracak. Ankara'nın diğer 17 ilçesinde ise her parti kendi adayı ile seçime girecek.



CHP-İYİ Parti İstanbul'un 39 ilçesinin 29'un da ortak hareket edecek. CHP, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda, İYİ Parti ise Arnavutköy, Bağcılar, Esenler ve Kağıthane aday çıkaracak. İstanbul'un diğer 10 ilçesinde ise her parti kendi adayını gösterecek.



CHP ve İYİ Parti İzmir'de ise 30 ilçenin 25'inde iş birliği yapacak. Bu ilçelerden 23'ünde CHP, 2'sinde İYİ Parti aday çıkaracak. Diğer 5 ilçede ise herkes kendi adayını belirleyecek.



Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar'da CHP'nin, Kiraz ve Tire'de İYİ Parti'nin adayı olacak. Karşıyaka, Konak, Selçuk, Torbalı ve Urla'da her iki parti ayrı ayrı aday gösterecek.



Bu arada, Muğla'nın Bodrum dahil bütün ilçelerinde her iki partide kendi adaylarını çıkaracak.

Kaynak: AA

