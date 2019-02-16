Millet İttifakı Adayı Özdemir: "Bedesten Esnafının Yüzü Gülecek"
1 saat önce
Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Manisa'nın tarihi değerlerinden olan Bedesten'de incelemelerde bulunarak, esnafla bir araya geldi.
Millet İttifakı Şehzadeler
Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Manisa
'nın tarihi değerlerinden olan Bedesten'de incelemelerde bulunarak, esnafla bir araya geldi.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, kentin tarihi ve kültürel değerlerinden olan Bedesten çarşısında incelemelerde bulunarak, esnafın sorunlarını dinledi. İlçenin en önemli değerleri arasında yer alan Bedesten ile ilgili projelerinin olduğunu ifade eden Özdemir, "Bedesten kentimizin en büyük değeri. Esnafın sorunlarını biliyoruz. Bedestenin canlandırılması, kültür turizminin de önünü açacak. Buranın atıl durumda kalmasını asla istemeyiz. Göreve gelmemiz halinde burasıyla ilgili düşüncelerimiz var. Esnafın da taleplerine kayıtsız kalamayız. Bedesten meydanı daha aktif kullanılmalı. Bizimle birlikte Bedesten esnafının yüzü gülecek" diye konuştu.
Bedesten esnafını dolaşarak sorunları not eden Özdemir, "Maalesef görünmeyen bir ekonomik kriz var. Esnafımız da bundan etkilendi. Burada ziyaret ettiğimiz esnaftan da bu konuda şikayetler duyduk. İnsanların cebini etkileyen durumlar ciddi boyutlara ulaşıyor" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:54 Kaynak: İHA
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