Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı: "Beton Belediyeciliği Yapmayacağız"

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CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak

Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir"

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı