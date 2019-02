Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı: "Tarım A.Ş. ile Üretici Şahlanacak"

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı , Manisalı üretici için hayata geçirecekleri Tarım A.Ş. ile üreticinin ürünün rayicinin altında satılmayacağını söyledi.Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, eşi Nesrin Şıktaşlı ile birlikte ilk olarak Ahmetli ilçesinde Millet İttifakı Ahmetli Belediye Başkan adayı Mehmet Eryürek 'in seçim bürosu açılışına katıldı. Katılanlarla birlikte seçim bürosunun açılış kurdelesini kesen Şıktaşlı, seçim vaatleri hakkında bilgiler verdi. Sıktaşlı, Ahmetli ilçesindeki seçim bürosunun açılışının ardından Millet İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ile birlikte Turgutlu'da partililerle aday tanıtım toplantısına katıldı. Şıktaşlı, partililere projeleri hakkında bilgi verdikten sonra bol bol fotoğraf çektirdi.Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, daha sonra üreticilerle bir araya gelmek için Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesine gece ziyaretinde bulundu. Mahallede önce esnafı ziyaret eden Şıktaşlı daha sonra CHP İl Başkanı Semih Balaban ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ile birlikte üreticilerle kıraathanede bir araya geldi. Şıktaşlı, yaptığı konuşmada, büyükşehir belediyelerinin büyük imkanlara sahip olduğunu ve kendilerinin 31 Mart tarihinde seçildikleri taktirde bu imkanları Manisalı üreticinin kazanması için harcayacaklarını ifade etti. Şıktaşlı, "Büyükşehir yetki anlamında inanılmaz imkanlara sahip. Bir kere bütçesini Manisa'ya yetecek kadar büyük. Bu hizmete döndüğü takdirde her ilçemizi ve mahallemizi en üst seviyeye çıkartabilecek potansiyelde. Ama biz ne yapıyoruz Manisa'nın merkezinde iki tane kule yapıyoruz, 230 milyon TL'yi oraya gömüyoruz. 450 milyon TL'ye bir belediye binası ihalesi yapıyoruz. Gereksiz bir yatırım. 10 yıl önce ne vaat ediliyor, 'Biz sırça köşklerde oturmayacağız' deniliyordu. Bizde şunu söylüyoruz bu kadar parayı betonarmeye gömmeye gerek yok diyoruz. Biz makamlarda ve koltuklarda oturmak için bu işi yapmayacağız. Biz bu bütçeyi üretim ekonomisine harcayacağız" dedi.Konuşmasında üreticilere müjdeli haber veren Şıktaşlı, üreticinin bahçe sulamasında alınan ton başına 8 TL ücretini 3 TL'ye indireceklerini vaadinde bulunarak, "Bizim rakibimiz konumunda olan şahıslar ilçelerimize hizmet etmediler. Hizmet etmiş olsalardı bizim size söyleyecek bir şeyimiz olmazdı. Karşınıza çıkmazdık. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımız ve üreticilerimiz özellikle su ücretleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıları bize dile getirdiler. Su ile ilgili sıkıntılar var. Özellikle üreticimizin bahçe sulamada ton başına 8 TL olan bedeli evde kullanılan 3 TL'yi indireceğiz. Suyun fiyatını tüm Manisa genelinde yüzde 40 aşağıya çekeceğiz. Artık 50 TL'lik faturayı 30 TL'ye ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.En önemli projelerinin Tarım A.Ş. olduğunu ifade ederek, bu proje ile üreticinin yeniden kazanmaya başlayacağını söyleyen Şıktaşlı, "Manisa tarım ve hayvancılığa kanalize etmeye çalışacağız. Elimizdeki tüm imkanlarla önümüzdeki 5 yıl kalkınmaya, cebimizin para görmesine ve ekmeğimizin büyümesine adayacağız. Sancaklı Bozköy'de kirazımız ve üzümümüz var. Sarıgöl ilçemize kadar üzümümüz var. Biz bu bölgede tedarik zincirini oluşturacağız. Kurusunda stok kurumunun, yaşında yaş birliğinin kooperatifçiliğini oluşturacağız. Bunu kuracağımız Tarım A.Ş. ile yapacağız. Hiçbir şekilde ürünümüz rayicinin altında satılmayacak. Gerektiğinde bekleyeceğiz ihtiyaç olduğunda değil, fiyatını bulduğunda satacağız. Bu ne demek. Cebimize 5 TL değil, o ürün gerçekte 10 TL ise 10 TL girecek demek. Bu nasıl yapacağız. Büyükşehir olarak sizin ürünlerinizi alacağız. Arzu ederseniz siz soğuk hava deposuna bırakacaksınız, ama arzu ederseniz sizin ürününüzü İstanbul 'da, nerde satılması gerekiyorsa biz satacağız siz kazanacaksınız. Hizmet yeri para kazanma yeri değildir. Ebetteki biz bu yapıyı oluştururken taşımacılığını, lojistiğini, soğuk hava zincirini, bozulmadan bir yere ulaştırılmasını sağlayacağız. Bir sistem kurarken maliyeti olacak. Bu maliyeti de işi yaparken içinden alma düşüncesinde değiliz. Üreticimizin zenginleşmesi bizim zenginleşmesi olacağı için ve esnafımız ile Manisa'nın ticaretinin harekete geçmesi demektir. Önümüzdeki 5 yıl vatandaşımıza ve toprağa yatırım yapacağız. Sancaklı Bozköy, Sancaklı İğdecik ve Karaoğlan 'lıyı kalkındırmak bizim görevimizdir. Köprübaşı 'nın çileğine de, Selendi 'nin salatalığını da satacağız. Kuracağımız Tarım A.Ş. ile üreticimiz şahlanacak" diye konuştu.Şıktaşlı açıklamasında son olarak, son 10 yılda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kalkındıracak bir çalışmasının olmadığını belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır Manisa'da tarımdan kooperatifçilikten, tarımdan ve hayvancılıktan bahsetmeyen bir büyükşehir var. Biz bunları söylüyoruz. Ama 3 gün sonra birileri çıkar bizde yapacağız der. Sizde sorun '5 yıldır neredeydiniz' diye. 5 yıldır tarımla ve kooperatifçilikle ilgili hiçbir şey söylemeyen Büyükşehir Belediye Başkanının bu dakikadan itibaren kooperatifçilikle, tarımla, çiftçi ile ilgili söyleyeceği her hangi bir konunun bir itibarının olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Şıktaşlı, yaptığı açıklamanın artından üreticilerden yoğun alkış aldı. Gecenin sonunda üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA