Millet İttifakı Altıeylül Adayını Tanıttı

Balıkesir'in Altıeylül İlçesine Millet İttifakı'ndan Belediye Başkan Adayı olan Gazeteci Esin Balıbek için aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Balıkesir'in Altıeylül İlçesine Millet İttifakı'ndan Belediye Başkan Adayı olan Gazeteci Esin Balıbek için aday tanıtım toplantısı düzenlendi. CHP Altıeylül İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli ve partililer katıldı.



Altıeylül Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Gazeteci Esin Balıbek, "Kuvayi Milliye'nin başşehri Balıkesir, kentleşme ve kenttaş olma bilinciyle 1 Nisan'dan itibaren artık yeni bir sürece girecek. Samimi ve içten olarak, halkımızı severek, şefkatle yaklaşarak gönüllere hitap edeceğiz" diye konuştu.



Esin Balıbek'in kazanacağına inancımız tam



Toplantıda ilk olarak söz alan CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, "Birlikte yaşadığımız bu şehirde, ortak alanlarımız ve ortak paydalarımız var. Bu ortak alan ve paydaları büyütme isteği, Esin Balıbek'in mücadele azminin özünde var. Temiz ve güzel parklarında çocukların oynadığı, yaşlıların dinlendiği, temiz havayı soluduğumuz cadde ve meydanlarında her yaştan insanımızla birlikte olduğumuz bir kent kültürünü; en önemlisi barışık bir kent kültürünü oluşturacağına inancımız tamdır" diye konuştu.



Kentin vizyonunu değiştireceğiz



CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un 31 Mart seçimlerinde başarıyla çıkacakları temennisinin ardından söz alan Altıeylül Belediye Başkan Adayı Gazeteci Esin Balıbek şunları söyledi:



"Yöneteceğimiz ilçemiz olan Altıeylül'ün, her zaman olumlu anlamda değişimine katkı sunacağına inandığım meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, bu kente yön ve katkı sunan değerli insanlarımızın düşüncelerine, "ben değil biz" kavramını nitelikli halde yani ortak akla önem vererek, gerçek çalışanlarımıza emeklerinin karşılığını alnının teri kurumadan vereceğiz. Altıeylül'e de Balıkesir'imize de sevdamız ile gerçekten bağlı kişiler olarak var gücümüzle, layığıyla çalışarak kentimizin vizyonunu değiştireceğiz. Altıeylül'deki halkımıza daha rahat, daha sosyal, daha huzurlu bir şekilde kültür ve sanatla iç içe yaşayabileceği nitelikler katacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim gelecekteki imzamız ise eğer, bu kentte yaşamanın haklı gururu ve güzelliğini derman belediyeciliği ile başaracağız. Sadece partimin değil Millet ittifakının bir adayı olarak milletimizin soru, sorun ve ihtiyaçlarına cevap vermek için tüm gayretimizi layığıyla yerine getireceğiz." - BALIKESİR

