Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı Balıkesir Büyükşehir Başkan Adayı Ok Oyunu Kullandı

Millet İttifakı Balıkesir Büyükşehir Başkan Adayı Ok Oyunu Kullandı

5 dakika önce

Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, oyunu kullandı.

Millet İttifakı Balıkesir Büyükşehir Başkan Adayı Ok Oyunu Kullandı, System.String[]
Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, oyunu kullandı.

Millet İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, oyunu Hatice Fahriye İlköğretim Okulunda eşi Nesrin Ok ve küçük oğlu Kaan Ok ile birlikte 1238 numaralı sandıkta kullandı. İsmail Ok'a İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna ve birçok partili eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan adayı Ok, "Bugün 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerin tekrarını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Balıkesirmize, ülkemize, milletimize, yüce Türk milletine hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

Politika
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