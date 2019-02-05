Millet İttifakı Best A.Ş.'yi Ziyaret Etti
48 dakika önce
Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir ve merkez ilçe adayları Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST)'i ziyaret etti.
Millet İttifakı'nın Balıkesir
Büyükşehir ve merkez ilçe adayları Balıkesir Elektromekanik
Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST)'i ziyaret etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok
, Karesi
Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu
, Altıeylül
Belediye Başkan adayı Esin Balıbek
, CHP
İl Başkanı Serkan Sarı
, İYİ Parti
İl Başkanı Nedim Tuna, iki partininilçe başkanları ve yöneticileri Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan Yırcalı Holding bünyesinde yer alan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST)'i ziyaret etti.
Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı
ile BEST A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sinan Yırcalı Millet İttfakı heyetini yemekte ağırladıktan sonra fabrikayı gezdirdi. İşçilerle bir araya gelen Millet İttifakı Belediye Başkan adayları projelerini anlatırken seçimde desteklerini istediler. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
Ege Bölgesinin Duayen İş Adamı Feridun Alpat Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz
Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım
Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi