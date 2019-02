Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, Başakpınar'da

İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, Başakpınar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, Başakpınar'da vatandaşlarla bir araya geldi.



Partisinin İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Talas Belediye Başkan adayı Osman Haymana ile birlikte projelerini anlatan Ataş, vatandaşla bir arada olan ve sorunları çözmek için gayret gösteren bir belediye başkanı olacağını belirtti. Ataş ve beraberindeki partililer, ziyaretlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



17 yıldır iktidarda olanların artık her şeyi şikayet eder hale geldiğini belirten Ataş, "İş başındalar ama hep şikayet ediyorlar. Sanki onlar muhalefette, biz iktidardayız. Yıllardır yapamadıkları projeleri yeniden açıklıyorlar. Bu zaman kadar o projeleri neden yapmadınız? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Vatandaşın bir ders vermesi gerekiyor" dedi.



"TARIM VE HAYVANCILIK KAN AĞLIYOR"



Bölgenin sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, tarım ve hayvancılığı destekleyeceklerini ifade ederek, "Ben hayvancılıkta yaptım, ektim de, biçtim de. Bu konuda da her şeyi yaptım. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üretim olmazsa bu ülke zarar görür. Sürekli ithal etmeye başladıysanız bu ülkeye zarar verirsiniz. Bugüne gelinen tablo bu. Eğer siz üreticiyi desteklemezseniz bu ülkeyi geliştiremezsiniz. Bu ülkeye hiçbir şey yapamazsınız. Bu ülke ne yazık ki artık kendi kendine yetemeyen bir ülke haline getirildi. Ben bu çerçevede hep sizlerle iç içe olacağım. Sizlerin sorunlarına çözüm arayacağım" diye konuştu.



"İKTİDARA ARTIK DERS VERİP, KENDİNİZE GELİN DİYECEKSİNİZ"



17 yıldır iktidarda olanların artık her şeyi şikayet eder hale geldiklerini belirten Ataş, "İş başındalar ama hep şikayet ediyorlar. Sanki onlar muhalefette, biz iktidardayız. Proje açıklıyorlar. Bu zaman kadar o projeleri neden yapmadınız? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ülkenin nefes alması için halkın bir ders vermesi gerekiyor. Ders verecek olan sizlersiniz. 17 yıldır oy verdik, anayasa değiştirdiniz, cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirdiniz, her türlü desteği size verdik diyeceksiniz ama bugüne gelinen noktada hak ettiğimiz hizmeti göremedik deyi, kendinize gelin diyeceksiniz. Beğenmediyseniz 5 yıl sonra da değiştireceksiniz. Artık gücün siz de olduğunu onlara hissettirmelisiniz" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı!

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok

Mobil Tanzim Satışı Başladı! İşte Fiyatlar