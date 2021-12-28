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Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi - Son Dakika

Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi

28.12.2021 13:46
Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizler örnek belediyecilik uygulamalarımızı sürdürürken hükümet tarafından dile getirilen 'Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bizler örnek belediyecilik uygulamalarımızı sürdürürken hükümet tarafından dile getirilen 'Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Türkiye Belediyeler Birliğinin, gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı belediyeleri sağlarken, kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir vakıadır." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 26 Aralık'ta başlayan Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi.

Yavaş, bir otelde düzenlenen buluşmada ele alınan konulara ilişkin büyükşehir belediye başkanları adına yaptığı açıklamada, düzenli aralıklarla farklı illerde gerçekleştirilen toplantıyı, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla başkentte düzenlediklerini belirtti.

Ankara buluşmasında tarımın desteklenmesi, kırsal kalkınma projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni nesil sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında iş birliği ve görüş alışverişinde bulunulduğunu aktaran Yavaş, büyükşehir belediyelerinin kentlerdeki turizm gelirlerinin artırılması konusunda yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarının ele alındığını kaydetti.

Kurumlarının son 2,5 yılda önemli başarılara imza attığını ifade eden Yavaş, ulaşım projeleri, kırsal kalkınma, öğrenciler ile kadınlara yönelik çalışmalar ve teknoloji uygulamalarının yanı sıra proaktif sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kent sakinlerinin yanında olduklarını vurguladı.

Yavaş, "Ucuz su, ulaşım, ekmek ve sosyal yardımlar gibi konularda mevcut ekonomik koşullara rağmen önemli çalışmalara imza atılmıştır. Özellikle pandemi döneminde, yangınlarda ve doğal afetlerde büyükşehir belediyelerimiz inisiyatif almış ve bu olumsuz gelişmelerin karşısında vatandaşlarımıza devletin varlığını ve yanında olduğunu yakından hissettirmiştir." diye konuştu.

"Kur kaynaklı zararları karşılayacak çalışmalar yapılmalı"

Yılın son aylarında zirveye çıkan ekonomik zorluklara rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Yavaş, döviz kurundaki ani ve büyük değişimler ile ekonomik koşullar nedeniyle yeni yılda mali yüklerinin arttığını aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu duruma hükümet yetkilileri derhal müdahale etmeli ve belediyelerin de kur kaynaklı zararlarını karşılayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bizler örnek belediyecilik uygulamalarımızı sürdürürken hükümet tarafından dile getirilen 'Bütün belediyelere eşit mesafedeyiz' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Türkiye Belediyeler Birliğinin, gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı belediyeleri sağlarken, kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir vakıadır. Birçok belediyemiz kamu bankalarından ve İller Bankasından kredi alabilmek bir yana, teminat mektubu dahi alamamaktadır.

Gelir kalemlerinin büyük bir kısmını belediyelerimizin oluşturmasına rağmen, bütçesi valilikler tarafından yönetilen Kalkınma Ajanslarının gider kalemlerinden kurumlarımız etkin olarak faydalanamamaktadır. Birçok kredi onayı ise uzun süredir Cumhurbaşkanlığı makamının onayını beklemektedir. 'Eşit mesafe' değil, sadece 'mesafe' ile sürecin yürütüldüğü ve mesafenin Millet İttifakı belediyeleri olmamız sebebiyle gittikçe açıldığı yadsınamaz bir gerçektir. 2,5 yıl boyunca belediyelerimizin yaptığı ve büyük takdir gören çalışmaların bir kesime rahatsızlık verdiğini görmekteyiz. Bu durumu anlayışla da karşılıyoruz. Kabul etmediğimiz durum ise hukukun dışına çıkılarak baskı ortamının oluşturulması, haksız ve mesnetsiz ithamlarla kurumlarımızın zan altında bırakılması ve birer devlet kurumu olan belediyelerimiz üzerinden sürekli olarak kirli siyaset üretilme çabasıdır."

"İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan haksızlığı reddediyoruz"

Vatandaşları ayırt etmeden hizmet yürüttüklerini dile getiren Yavaş, millet iradesi ile seçilen belediye başkanlarına devlet olanaklarıyla zorluk çıkarıldığını, demokrasi ve hukuk kurallarıyla işlemesi gereken bir düzenden baskı ve engel düzenine geçiş yapıldığını savundu.

İçişleri Bakanlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik teftiş sürecini eleştiren Yavaş, şu görüşleri paylaştı:

"Milletimizin bilmesini isteriz ki İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı belediye başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz. Bu güçlü irade, baskılardan bırakın yılmayı, aksine her zorlukta daha da güçlenecek ve vatandaşlarımıza daha çok hizmet etme azmimizi perçinleyecektir."

Yavaş'ın açıklamasının, 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanının imzasıyla kamuoyuna duyurulacağı bilgisi verilen programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dışındaki CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun katıldı.

Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi
Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi
Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi
Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi

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Millet İttifakı, Hükümet, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması sona erdi - Son Dakika
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