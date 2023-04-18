Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Bakan Nebati Mesajı: "Erdoğan Buna Kim, Niye Yatırım Sözü Versin? Ancak Borç Verirler"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin 300 milyar dolarlık yatırım vaadini eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra'ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin yurt dışından bulduğu 300 milyar dolarlık yatırımı eleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye yanıtı, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden verdi.

"BİR TARAFTA BİZİM ŞAMPİYONLAR LİGİ EKONOMİSTLERİMİZ, DİĞER TARAFTA BU. TABİİ Kİ KİMSE TAKMAZ BUNU"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Bakan Nureddin Nebati'nin 300 milyar dolarlık fon ile ilgili demecinin olduğu bir haberi alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

"Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra'ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu."