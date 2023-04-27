Kılıçdaroğlu "Kirli İşler" notuyla meydan okudu: Siz kimsiniz arkadaş? - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu "Kirli İşler" notuyla meydan okudu: Siz kimsiniz arkadaş?

27.04.2023 01:23

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, "Kirli İşler" notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar. Bir matbaa CHP logosuyla partimizi terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Beni ne terör örgütleri ne beşli çeteler ne ağalar ne babalar yolumdan çevirememiş. Siz kimsiniz arkadaş? İnsan bir ayna karşısına geçer, bir çapına bakar" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında "Kirli İşler" notuyla bir video yayınladı. Videoda Kılıçdaroğlu, seçimi manipüle etmek için her şeyin yapıldığını belirtti.

"TAM DA BEKLEDİĞİM GİBİ OLUYOR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sevgili halkım. Bundan aylar önce önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerinin milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar.

"YİĞİDE SAVAŞ BAYRAMDIR"

Düşünün. Kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela 'Halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım' dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah, ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla, yiğide savaş bayramdır. Unutmayın, yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin.

"İNSAN BİR ÇAPINA BAKAR"

WhatsApp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaa CHP logosuyla partimizi terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar. Mansur Başkan'ın Ankara'da kazanacağını anladıkları an 'Su sayaçlarını teröristler okuyacak' demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan'ın İstanbul'u alacağını anladıkları an Pontus'u montusu bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. ya demeyeyim diyorum da bana da yok PKK yok başka terör örgütü türlü iftiralar. Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lidere diyorlar bunu. Beni ne terör örgütleri ne beşli çeteler ne ağalar ne babalar yolumdan çevirememiş. Siz kimsiniz arkadaş? İnsan bir ayna karşısına geçer, insan bir çapına bakar. Neyse.

"O ÇETELERİN TELEFONLARI ACI ACI ÇALMAYA BAŞLAYACAK"

Sevgili halkım. Ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda hak galip gelecek. Halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. O çetelerin telefonları acı acı çalmaya başlayacak. O kabusu yaşayacaklar. Peki siz bu süreçte ne yapacaksınız? Ey kalbi güzel, ruhu temiz halkım. Siz nezaketi elden bırakmayacaksınız. Siz onlar iyi oldukları için değil, siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa onlarınki saf kötülük. Su katılmamış kötülük. Ama onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirlemesine izin vermeyin. Çünkü kanatları vardır kalbin. Sevince uçar, sevilmeyince göçermiş. Değmez bunlara, vallahi değmez. Siz sevin birbirinizi. Çok az kaldı sevgili halkım. Çok az, ha gayret."

Kaynak: ANKA
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