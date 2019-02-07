Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı Giresun'da Çatlak Verdi

Millet İttifakı Giresun'da Çatlak Verdi

1 saat önce

Giresun'un Görele ilçesine Bağlı Çavuşlu Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday çıkartmayıp İYİ Parti'nin adayını destekleyeceğini açıklamasıyla CHP Çavuşlu Belde Başkanı ve yönetimi partisinde istifa ettiğini açıkladı.

Millet İttifakı Giresun'da Çatlak Verdi, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesine Bağlı Çavuşlu Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday çıkartmayıp İYİ Parti'nin adayını destekleyeceğini açıklamasıyla CHP Çavuşlu Belde Başkanı ve yönetimi partisinde istifa ettiğini açıkladı.

CHP Çavuşlu Belde Başkanı Gökhan Kıdık, yaptığı yazılı açıklama ile parti ile görüş ayrılığına gittiklerini belirtti. Kıdık açıklamasının devamında, "Çavuşlu Beldesi'nde, CHP Giresun İl Yönetimi'nin aday çıkarmayarak 31 Mart'taki yerel seçimlerde Çavuşlu'nun İYİ Parti'ye bırakılması kararı neticesinde il yönetimi ile aramızda görüş ayrılığı doğmuştur. Bu sebepten dolayı şahsım Gökhan Kıdık, belde yönetiminden Salim Demir, Mehmet Topkar ve Şenol Hamza partiden istifa kararı alarak konu ile ilgili istifa dilekçelerimiz Görele CHP İlçe Başkanlığı'na gönderilmiştir" dedi.

"Çavuşlu'da İYİ Parti'nin aday gösterdiği mevcut belediye başkanını ittifak kapsamında desteklememiz mümkün değildir" diyen Kıdık, şöyle devam etti:

"CHP Giresun İl Yönetimi'nin, ittifak konusunda Çavuşlu belde teşkilatının görüş ve düşünceleri ile Görele İlçe Yönetiminde, Çavuşlu beldesinde aday çıkarmak için almış olduğu kararı dikkate almayarak parti içi demokrasiye saygı duyulmaması ve de 'Ben yaptım oldu' mantığı ile hareket edilmesi sonucunda, yıllardır parti tabanında, üyesi, belde başkanı, ilçe ve il delegesi olarak hizmet ettiğim, emek verdiğim partimden, istiklal madalyasına sahip Kurtuluş Savaşı gazisi, Mustafa Kemal'in askeri olan bir dedenin torunu olarak istifa etmiş bulunmaktayım. 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, Çavuşlu Beldesi'nden bağımsız belediye başkan adayı olmak için ilçe seçim kuruluna 19 Şubat olan son başvuru tarihinden önce gerekli başvuruyu yapacağım." - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:12 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Çavuşlu, Giresun, Politika
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