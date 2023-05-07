Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası "Marmaray kapatıldı" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası "Marmaray kapatıldı" iddiası

07.05.2023 01:29

Millet İttifakı'nın İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingi sonrası vatandaşlar alandan ayrılarak evlerine dönmek üzere dağıldılar. Miting sonrası sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda Marmaray durağının önündeki kalabalık dikkat çekerken, Marmaray'ın seferlere kapatıldığı iddia edildi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 1 hafta kala Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştirdi. CHP'den Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte 5 siyasi parti liderinin de konuştuğu mitingi çok sayıda vatandaş akın etti.

MARMARAY'DA BÜYÜK YOĞUNLUK

Mitingin sona ermesi ile birlikte eve dönmek için alandan ayrılan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmaray duraklarındaki kalabalık sosyal medyada paylaşıldı.

Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası 'Marmaray kapatıldı' iddiası

SEFERLERİN DURDURULDUĞU İDDİASI

Bazı vatandaşlar duruma isyan ederken, Marmaray'ın seferlerini durdurduğunu iddia etti.

Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası 'Marmaray kapatıldı' iddiası

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız. Marmaray Süreyya Plajı istasyonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle kontrollü yolcu kabulü yapılmaktadır." denildi.

Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası 'Marmaray kapatıldı' iddiası
YORUMLAR
500
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2014'teki Erdoğan mitingini Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi diye paylaştı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2014'teki Erdoğan mitingini Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi diye paylaştı

Millet İttifakı, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası 'Marmaray kapatıldı' iddiası - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: Madem biliyordun, niçin meydan meydan millete dinlettin?
00:48 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: Madem biliyordun, niçin meydan meydan millete dinlettin?
00:39 Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia! İngiliz ekibinin başına geçiyor
00:34 Emre Belözoğlu için bomba iddia! İngiliz ekibinin başına geçiyor
00:36 Marsilya koltuğunu kaptırdı, Cengiz Ünder'in takımı 8 maç sonra ilk kez kaybetti
00:30 Cengiz'in takımına soğuk duş! 8 maç sonra kaybeden Marsilya koltuğunu kaptırdı
00:03 İngiltere'de Kral 3'üncü Charles, dedesinin kullandığı tahta oturdu
00:02 Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası "Marmaray kapatıldı" iddiası
23:57 Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2014'teki Erdoğan mitingini Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi diye paylaştı
23:57 Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası "Marmaray kapatıldı" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2023 02:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası "Marmaray kapatıldı" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement